Más de cien jóvenes participaron de la final de los Juegos Culturales Entrerrianos en Ramírez
General Ramírez fue sede de la final de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, en la que participaron más de cien gurises de distintos puntos de la provincia, previamente seleccionados en instancias locales y regionales. El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura.
Los Juegos Culturales Entrerrianos buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año, la temática giró en torno a “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.
En total, sumando todas las etapas previas, participaron más de 600 inscriptos en disciplinas como videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.
Homenaje a Ulises Ferrero
Durante la final se realizó un homenaje a la memoria de Ulises Ferrero, trabajador de la Secretaría de Cultura vinculado al desarrollo de numerosas ediciones de los Juegos. Su compromiso con las artes escénicas, la formación de nuevas generaciones y la promoción de espacios de expresión fue recordado junto a familiares y participantes.
Jóvenes seleccionados en la final
- Videominuto
- Sub 15: Luisina Machuca (San Gustavo).
- Sub 18: Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark (General Ramírez).
- Teatro unipersonal
- Mía Satto (Caseros).
- Teatro grupal
- Carmela Devolver y Enzo Perrón (Caseros).
- Poesía
- Sub 15: Sofía Ceis Ocampo (Galarza).
- Sub 18: Santiago Patt Garelli (Herrera).
- Pintura / Dibujo
- Sub 15: Martiniano Miño (Feliciano).
- Sub 18: Francesca Pesenti (Herrera).
- Cuento
- Sub 15: Valentín Borghello (La Paz).
- Sub 18: Luna María Muñoz (La Paz).
- Fotografía
- Sub 15: Ana Clara González (San Salvador).
- Sub 18: Augusto Benítez (Diamante).
- Danza individual
- Aylin Marisol Aguiar (Ubajay).
- Danza pareja
- Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega (La Paz).
- Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta (Nogoyá).
- Payada
- Álvaro Marino Geber (Santa Anita).
- Freestyle
- Alexis Méndez (Hambis).
- Canto solista
- Sub 15: Priscila Lascof (Villa Clara).
- Sub 18: Delfina Rochi (Nogoyá).
- Conjunto musical
- Nehemías Wagner y Cristian Pavón (Bovril).