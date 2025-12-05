Más de cien despidos en la SIDE generan convulsión en el ecosistema de Inteligencia
En el edificio de 25 de Mayo 11, varios empleados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) descubrieron que sus huellas dactilares ya no abrían las puertas. El mensaje era inequívoco: estaban despedidos. La purga alcanzó a 130 funcionarios de la gestión de Sergio Neiffert.
Con la designación de Cristian Auguadra, contador con vínculos históricos con la familia de Santiago Caputo, el recambio fue inmediato. El personal que había llegado con Neiffert quedó fuera en cuestión de horas, en lo que en el organismo ya describen como un movimiento quirúrgico para desmontar su estructura interna.
La nueva conducción no moverá a las figuras con trayectoria ni alterará las áreas estratégicas. “Todo va a continuar así, pero habrá que trabajar mejor”, resumieron cerca de una figura que conservó su puesto. Otro agente, más directo, apuntó que “había gente sin experiencia ni criterio; esto ordena”. El mensaje interno, al menos por ahora, es continuidad con depuración selectiva.
El escenario que deberá administrar Auguadra es un organismo que se depura pero no se reestructura, un asesor presidencial que recupera terreno pero pierde espacio en otras zonas del Gobierno, y una interna libertaria donde el poder cambia de manos más rápido que los organigramas.
En ese contexto, el interrogante final es inevitable. Aunque llegue con respaldo político y conocimiento interno, Auguadra también carga con el riesgo que marcó el declive de su antecesor: ser un titular de la SIDE sin experiencia en inteligencia, sin la cintura que exige el ecosistema y sin una autoridad consolidada frente a cuadros que sobreviven a todos los gobiernos.