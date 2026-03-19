Más de 8 millones de pesos para fortalecer la lucha contra el delito complejo en Entre Ríos
La reciente inversión, que supera los 8 millones de pesos provenientes del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), está orientada a fortalecer áreas críticas en la lucha contra el delito complejo, específicamente en la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Dirección General de Drogas Peligrosas. En la firma del acta estuvo presente el jefe de Policía, Claudio González.
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó: “Nuestra prioridad es dotar a la policía de los mejores recursos tecnológicos para que la inteligencia criminal sea la base de nuestras operaciones. Con estos kits, las áreas especializadas podrán recolectar evidencia de mayor calidad y precisión”.
Los kits de vigilancia móvil, que se introducen con esta inversión, son de última generación y están diseñados para funcionar en condiciones exigentes. Cada unidad cuenta con certificación de resistencia a la intemperie (IP65). Estos kits incluyen unidades de grabación con capacidad para almacenar datos de hasta ocho cámaras y discos duros de alta capacidad de 8TB y SSD de 1TB; además, poseen módems router con tecnología Wifi 4G para la transmisión de datos en tiempo real, junto a tres cámaras IP Full HD de 2MP y una cámara táctica 1080p a batería por cada kit, así como sistemas de respaldo energético mediante Power Banks de 6000 mAh.