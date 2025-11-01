Más de 7,8 millones de animales fueron transportados en Entre Ríos durante el primer año del Documento Único de Tránsito
Con el objetivo de agilizar el transporte de ganado en el territorio nacional, el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos implementó en 2024 el Documento Único de Tránsito (DUT). A un año de su puesta en marcha, 17.880 productores emitieron 160.000 DUT, lo que representa un total de 7.820.392 animales transportados en la provincia.
El director de Producción Animal, Martín Sieber, destacó que “la implementación del DUT es una de las políticas públicas más eficientes que hemos incorporado en producción animal. Se trata de un sistema que le costó cero pesos al Estado y que realmente simplificó un trámite para los productores, generándoles ahorro de tiempo y dinero al momento de gestionar una guía de transporte de animales”.
El sistema digital reemplazó al antiguo modelo de guías ganaderas, en el que el productor debía trasladarse hasta un destacamento policial para realizar la visación del documento. El DUT es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Económico, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Policía de Entre Ríos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Gracias a esta articulación, los productores pueden generar el documento en línea, los 365 días del año, sin necesidad de acudir a dependencias policiales.
Sieber añadió que “se implementó el débito automático como medio de pago para el DUT, lo cual evita que el productor tenga que dirigirse a una red de cobranza para abonarlo. Esta medida facilita el trabajo de más de 20.000 productores bovinos, ovinos, caprinos y porcinos”, concluyó.