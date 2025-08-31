Más de 750 estudiantes participaron del segundo Encuentro de Educación Artística en Paraná
Con la participación de más de 750 niños y niñas, se desarrolló en el Teatro 3 de Febrero de Paraná el segundo Encuentro de Educación Artística, una iniciativa del Consejo General de Educación (CGE) que busca acercar a las infancias y juventudes a diferentes lenguajes del arte.
En esta edición, el lenguaje teatral fue el eje central de las propuestas. Durante la mañana, los alumnos de salas de cinco años y primer grado disfrutaron de la obra de teatro musical Huellitas, canciones de hoy y siempre, escrita y dirigida por Carlos Campodónico, de Gualeguay. La puesta recorrió el repertorio folklórico entrerriano adaptado especialmente para los más pequeños e incluyó también composiciones originales del grupo artístico.
Por la tarde, fue el turno de los estudiantes de 5° y 6° grado, quienes presenciaron la función de Bigote de novia, interpretada por el grupo de teatro Ruedas, en articulación con el Consejo Provincial de Teatro Independiente (ConTIER).
La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, valoró estos encuentros al destacar que “permiten generar espacios donde los chicos puedan vivenciar el arte como una experiencia transformadora, integrando lo pedagógico con lo sensible”. Además, resaltó la importancia de fortalecer las políticas públicas que promuevan el acceso a las expresiones artísticas desde edades tempranas.
El ciclo de encuentros continuará en noviembre con una tercera instancia, que incluirá nuevas propuestas vinculadas a los distintos lenguajes del arte, con el objetivo de fomentar la creatividad, la sensibilidad estética y la participación activa de estudiantes de toda la provincia.