Más de 70 personas participaron del Curso de Manipulación Segura de Alimentos en Paraná
Se llevó a cabo en el Centro Comunitario Nº 3 Josefina Zubizarreta el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, sumándose a otras capacitaciones que durante agosto se desarrollaron en distintos espacios comunitarios de Paraná.
La formación reunió a más de 70 participantes, con el objetivo de fortalecer conocimientos en seguridad alimentaria. A través de dinámicas participativas, los asistentes compartieron experiencias previas y adquirieron nuevas herramientas para mejorar la elaboración, distribución y comercialización de alimentos seguros y de calidad.
La apertura estuvo a cargo de Karina Meier, directora del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología (ICAB), y Paula Vicari, secretaria de Desarrollo Productivo Emprendedor, ambos del Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia, acompañadas por Federico Feltes, coordinador del Centro Comunitario Nº 3. También estuvieron presentes Alfredo Blochinger, director de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación, y Martín Álvarez, coordinador Paraná de Jóvenes y Adultos. La capacitación fue dictada por Belén Valdéz.
La jornada concluyó con una evaluación formativa, que permitirá a los participantes acceder al Carnet de Manipulación de Alimentos, requisito indispensable para los emprendedores del sector alimenticio, ya que habilita la venta en mercados y ferias, garantizando la inocuidad de los productos ofrecidos a la comunidad entrerriana.
Esta actividad se suma a otras capacitaciones realizadas en agosto en la ciudad. El 22 de agosto tuvo lugar en el Centro Comunitario Nº 12 Corrales, con la participación de asistentes del centro y estudiantes de la Escuela de Educación Integral Nº 7 Edith Fitzgerald, mientras que el 11 de agosto se desarrolló en la Asociación Olímpica Especial, espacio donde también se dictan talleres del Centro Comunitario y de Formación Nº 17.