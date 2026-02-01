Más de 600 trabajadores participaron de la 31ª Maratón de Mozos y Camareras
Más de 600 trabajadores gastronómicos protagonizaron este sábado la 31ª Maratón de Mozos y Camareras, organizada por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), con premios que superaron los 5 millones de pesos, estadías en Bariloche y el sorteo de tres ciclomotores 0 kilómetro.
Como marca la tradición, la competencia se extendió a lo largo de 450 metros sobre la costa, desde el Torreón del Monje hasta el Hermitage Hotel. Los participantes debieron completar el recorrido sin correr, trasladando en sus bandejas una botella de gaseosa, otra de agua mineral, una lata de cerveza y un paquete de un cuarto de café.
En la categoría damas, la ganadora fue Karina Critin, trabajadora de los hospitales Materno Infantil e Interzonal; el segundo puesto fue para Mónica Ramos, de la sucursal Paseo Aldrey de La Fonte D’Oro; y el tercero para Faluz Amlus, camarera de la sucursal Constitución de Baguette. Entre los mozos, el primer lugar lo obtuvo Lucas Bordino, de Chichilo; el segundo puesto fue para Martín Juárez y el tercero para Nahuel Engeman, ambos de la confitería Piazza.
Los ganadores recibieron $1.200.000 y un váucher por $200.000 para productos gastronómicos; los segundos, $800.000 y un váucher por el mismo valor; y los terceros, $500.000 y un váucher. Además, todos los participantes obtuvieron una estadía para dos personas en Bariloche. Entre todos los competidores se sortearon tres ciclomotores 0 km, que fueron para Lorena Molina, Liliana Powell y Elías Lugones.
Shows y autoridades presentes
Antes de la competencia, en el escenario montado en la línea de llegada, los conductores Matías Alé y Braulio García Camarena animaron al público y saludaron al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y al empresario Florencio Aldrey, quienes observaron el evento desde el Hermitage Hotel.
También se presentó la Guardia del Mar y hubo shows de Pablo Cabaleiro, conocido como “El Mago sin Dientes”, y de Roberto Peña, con sus imitaciones.
Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente Agustín Neme; el secretario general de Uthgra a nivel nacional, Luis Barrionuevo; el secretario administrativo del gremio, Enrique Altier; el adjunto, Crisanto Jayme; el secretario de Capacitación y Formación Profesional, Argentino “Tito” Geneiro; y la conducción local encabezada por Pablo Santín.
Barrionuevo felicitó a los trabajadores y destacó: “Esto es Uthgra: trabajo, compañerismo y orgullo por lo que hacemos todos los días. Es una muestra de la enorme familia hotelera y gastronómica que somos”.
Por su parte, Santín subrayó la masiva participación y el espíritu del encuentro que permite “encontrarnos, compartir y celebrar una actividad que desempeñamos con mucho orgullo”. Y agregó: “La alegría que se vivió hoy refleja el compromiso de toda la familia hotelera y gastronómica y el trabajo colectivo que llevamos adelante”.