Más de 600 agentes públicos entrerrianos se capacitaron en atención ciudadana a través del programa “Entre Ríos desde Adentro”
En una ceremonia realizada en el salón de actos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), trabajadores del Registro Civil y Capacidad de las Personas y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recibieron sus certificados de finalización del programa “Entre Ríos desde Adentro”.
Estos agentes forman parte de los más de 600 trabajadores públicos que completaron su formación en el marco de la iniciativa impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y comunicacionales de quienes diariamente brindan atención a la ciudadanía en distintos organismos del Estado provincial.
El programa se integra al Plan de Capacitaciones de la Administración Pública Provincial, aprobado por el Decreto N.º 1098/24 MGT, y cuenta con Certificación Oficial y Declaración de Interés de la Uader. Además, está reconocido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia (Resolución Nº 07/2025 DGRH), lo que le otorga validez formal dentro del sistema de formación estatal.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de seguir construyendo un Estado presente, eficiente y cercano, donde la atención ciudadana sea un eje central de la gestión pública.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó:
“Por decisión del gobernador, venimos impulsando una agenda de innovación y modernización del Estado que tiene como eje central la mejora en la atención al ciudadano. Este programa es una muestra concreta de ese camino: formar, profesionalizar y acompañar a quienes todos los días representan al Estado frente a los vecinos, para construir una gestión más ágil, transparente y cercana”.
El programa “Entre Ríos desde Adentro” propone un recorrido formativo dividido en cuatro módulos:
- Rol público y actitud protagonista,
- Comunicación efectiva y atención al ciudadano,
- Inteligencia emocional y gestión de metas,
- Calidad del servicio y manejo de contextos desafiantes.
Con modalidad presencial, virtual e híbrida, la propuesta está dirigida a agentes públicos que desempeñan tareas de atención ciudadana, tanto de forma presencial como telefónica o digital.
El programa cuenta con el acompañamiento de Uader, la Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y tiene como meta capacitar a trabajadores de todo el territorio provincial antes de diciembre de 2025, abarcando dependencias centralizadas y descentralizadas del Estado.
La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, resaltó:
“Este programa viene a fortalecer el cambio cultural que estamos llevando adelante en toda la provincia. Trabajamos para que los estándares de atención sean iguales en cada rincón de Entre Ríos. Nos estamos formando para atender mejor, dar respuesta, optimizar el tiempo del ciudadano y hacerle la vida más fácil”.