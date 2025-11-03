Más de 530 instituciones educativas trabajan en el trayecto de socialización del curso Conectando Saberes
Se desarrollan las clases del segundo módulo del curso de formación Conectando Saberes que forma parte del Programa Escuela y Comunidad. La formación que impulsa la transformación de la educación secundaria, se realiza a través de la plataforma Atamá. Hay 531 instituciones matriculadas e impacta en 12.231 estudiantes.
Conectando Saberes forma parte del Programa Escuela y Comunidad aprobado por el Consejo General de Educación (CGE) al inicio del ciclo lectivo 2025, mediante las resoluciones N.º 0492/25 CGE y N.º 700/25. El mismo promueve el trabajo articulado entre diferentes Direcciones y espacios del CGE.
El segundo módulo se enfoca en la autoevaluación institucional y la socialización. La formación que impulsa la transformación de la educación secundaria, se desarrolla a través de la plataforma Atamá.
“Escuela y Comunidad impulsa la transformación de la educación secundaria y sus modalidades a través de la innovación pedagógica, curricular y organizacional. Para lograrlo, fomenta la formalización de alianzas entre las instituciones educativas y diversos organismos públicos o privados, laborales y productivos de la comunidad, denominados socios estratégicos”, explicó el director de Educación Secundaria, Omar Osuna.
Con el propósito de acompañar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida, cuenta actualmente con 531 instituciones matriculadas. En ese marco, se capacitaron 700 directivos, 400 asesores pedagógicos, 1.100 docentes y 43 supervisores de los niveles orientado, técnico y privado. Además, se presentaron 460 proyectos, con un impacto directo en 12.231 estudiantes.
“En esta instancia se busca que los participantes puedan realizar una autoevaluación y reflexión institucional sobre los procesos vividos, cómo fue el proceso, cómo se trabajó con los socios estratégicos y los desafíos a futuro, así como también se intentará que puedan socializar las experiencias realizadas de las diversas prácticas educativas. Las producciones, que dependerán de los recursos de cada una de las escuelas, se podrán observar en el micrositio, en distintos formatos de presentación como videos y páginas web”, remarcó el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna.