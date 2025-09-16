Más de 500 trabajadores de IAFAS fueron capacitados en género en el marco de la Ley Micaela
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, realizó dos instancias virtuales de capacitación sobre género y violencias contra las mujeres, destinadas a más de 500 trabajadores y trabajadoras del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en toda la provincia.
Las jornadas se desarrollaron en el marco de la Ley Provincial N.º 10.768, de adhesión a la Ley Nacional N.º 27.499 (Ley Micaela), que establece la formación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que desempeñan funciones en los tres poderes del Estado, en todos los niveles y jerarquías.
El objetivo de la capacitación fue visibilizar y cuestionar prácticas y visiones que reproducen discriminación y violencia de género en los espacios laborales, brindando herramientas teórico-prácticas para avanzar en su deconstrucción. Desde la Dirección de Mujeres destacaron que este proceso constituye un aporte fundamental hacia la equidad real en la administración pública.
La actividad contó con la participación de Paola Vidal, coordinadora de Violencia de Género de la Dirección de Mujeres, y de Carolina Molina, coordinadora de Responsabilidad Social de IAFAS, quienes acompañaron el desarrollo de las jornadas.