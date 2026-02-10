Más de 500 personas participaron del Concurso de Cebadores de Mate en la Fiesta Nacional del Mate
El certamen, enmarcado en la 35° Fiesta Nacional del Mate, convocó a participantes de distintas partes del país tanto en sus instancias previas como en las finales. Desde la organización destacaron la gran presencia de jóvenes y la calidad de los mates presentados.
El Concurso de Cebadores de Mate, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, tuvo una edición marcada por la masiva participación, con más de 500 personas que se acercaron a los distintos encuentros con el objetivo de demostrar su destreza como cebadores.
Esta edición contó con cuatro instancias previas de Premate Cebadores, desarrolladas en el marco de los Festivales Populares en distintos barrios de la ciudad: Parque Lineal Sur, Parque Gazzano, el Anfiteatro Linares Cardozo de San Agustín y Miradores de Bajada Grande. Las finales se realizaron durante las jornadas del viernes 6 y sábado 7, donde cada instancia tuvo podio con tres personas y menciones especiales.
“El evento contó con una participación récord y reafirmó el espíritu comunitario que caracteriza a esta celebración tan nuestra. Solamente durante la noche del viernes participaron 150 personas y el sábado 170. Nos llenó de orgullo ver cómo el mate sigue convocando y uniendo”, expresó Claudio Bouchet, integrante del Centro Comunitario Solidaridad.
Entre los participantes hubo cebadores provenientes de otras provincias y también de países sudamericanos como Venezuela, Colombia y Uruguay, lo que le dio un carácter aún más federal e integrador al certamen.
Desde la organización remarcaron que cada participante contó con el equipo de mate completo, agua caliente y yerba, “garantizando que nadie quede afuera y que participen en igualdad de condiciones”.
El concurso contó además con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “El mate es una cuestión cultural, desde que ponemos la yerba y todos los rituales, cómo sacudir el mate para que el polvillo emerja y la inclinación que se produce para la cebada. La posición de la bombilla tiene mucho que ver, porque según la cantidad de agua que ponemos, se logra el sabor”, explicó Ramón Sorondo, director del INYM en representación del sector obrero.
Sorondo agregó: “Todos los que participaron son excelentes cebadores de mate, pero los que fueron seleccionados lograron mates con mucho sabor. Es súper importante que la yerba mate tenga su reconocimiento en esta provincia que nos sirve para que todo el país consuma mate”.