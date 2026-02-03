Más de 500 brigadistas combaten incendios que ya arrasaron 45 mil hectáreas en Los Alerces y Puerto Patriada
El Gobierno de Chubut informó que al menos 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal de apoyo, continúan trabajando en la lucha contra los incendios que arrasaron con más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada.
El operativo se lleva adelante con helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, camiones cisterna y unas 60 camionetas para combatir los focos activos en el sector denominado “Primera Cantera”.
Este lunes se registraron reactivaciones en Simón Marchand y Villa Lago Rivadavia, mientras que los equipos utilizaron herramientas manuales y sistemas de agua para realizar un ataque directo contra el fuego en Pinar de Geréz. A su vez, el viento intenso generó focos secundarios en el cañadón de Eco Aldea, principalmente en dos domicilios que no resultaron afectados.
Además, en Cholila y sectores limítrofes con Neuquén, mediante la utilización de autobombas y un unimog, se implementan tareas de enfriamiento permanente en la zona baja del morro y áreas cercanas, donde se registraron 16.765 hectáreas afectadas, según datos del Comando Unificado.
Otras 28.577 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en “Primera Cantera”, en Puerto Patriada, donde la Secretaría de Bosques provincial continúa al frente del siniestro iniciado el 5 de enero.
Bomberos de las bases de Epuyén y El Maitén trabajaron en la detección de puntos calientes en el kilómetro 6 de El Colihue y La Burrada. En tanto, en el área denominada “Tinelli” se registraron focos activos en la zona del ñirantal y en El Retamal, donde se combatieron las llamas con maquinaria pesada para la apertura de fajas y camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua.