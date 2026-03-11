Más de 38.000 cabezas en un solo día: El remate de hacienda más grande del mundo se concretó en Expoagro 2026
En el marco de Expoagro 2026, la firma Colombo y Magliano llevó adelante una subasta histórica que quedó marcada por un récord difícil de igualar: se remataron 38.145 cabezas de hacienda en una sola jornada, en lo que desde la organización consideran el remate ganadero más grande del mundo realizado en un día.
La actividad comenzó a las 9 de la mañana y se extendió durante toda la jornada, hasta las 23 hs, en un verdadero maratón que reunió compradores y vendedores de distintas regiones del país.
“Rematamos 38.145 cabezas. Es récord para una sola jornada y es una cifra que, en remates a nivel mundial, no se conoce”, señaló Juan Pedro Colombo, director y martillero de la consignataria.
Durante todo el día la carpa de remates se mantuvo con un flujo constante de productores y compradores. Según relató Colombo, entre 200 y 300 personas permanecieron en forma permanente siguiendo la subasta, mientras que el público fue rotando a lo largo de la jornada.
La convocatoria tuvo un fuerte carácter federal. “Tenés gente de Salta, Formosa, Corrientes, también de Bahía Blanca, Buenos Aires, Chaco o Chascomús. Expoagro es un lugar donde se junta mucha gente y eso hace que los productores quieran participar”, explicó.
El volumen de hacienda implicó una logística importante para sostener el ritmo del remate durante más de doce horas. Para eso, varios martilleros se fueron alternando a lo largo del día.
“Los martilleros rematamos aproximadamente una hora o una hora y media cada uno. Vamos rotando para descansar y también para que la gente no escuche siempre el mismo tono de voz”, comentó Colombo.
Detrás de ese volumen de animales hubo un intenso trabajo previo de los representantes comerciales y de los propios productores que eligieron la muestra para vender su hacienda. “Agrupar 38.000 cabezas es un trabajo grande de los representantes y del apoyo de los clientes. A muchos les gusta vender en Expoagro porque es una plaza donde se reúne muchísima gente”, señaló.
En materia de precios, la jornada mostró un mercado dinámico, con buena competencia entre compradores. “Los valores fueron muy buenos y se pedían muy ágiles, con mucha dinámica en las ofertas”, explicó.
Uno de los factores que ayudó a sostener ese ritmo fue la calidad de la hacienda ofrecida. Del total rematado, cerca de 20.000 cabezas contaban con certificación de razas reconocidas. “Había animales certificados por Angus, Braford o Brangus, lo que le da un sello de calidad y una garantía adicional al comprador”, detalló.Entre los valores destacados se ubicó un lote de terneros Braford que alcanzó los 8.300 pesos.
En cuanto al financiamiento, Colombo señaló que hubo alternativas tanto en pesos como en dólares, aunque sin promociones sobresalientes como en otras ediciones de la muestra. “Había algunas tasas interesantes en dólares y también en pesos, pero no hubo algo muy destacado como otros años”, indicó.
Según explicó, las líneas en moneda extranjera comenzaron a reaparecer con tasas competitivas, aunque con requisitos que no siempre encajan con el perfil de todos los productores. “Las tasas en dólares están apareciendo con valores acomodados, pero generalmente requieren actividad mixta, por lo que el productor netamente ganadero muchas veces no puede acceder”, comentó.
Más allá del récord alcanzado en la subasta, el martillero destacó que el buen momento de los precios ganaderos responde a un fenómeno que trasciende a la Argentina. “La ganadería está viviendo un momento de precios muy buenos, claramente por una escasez de oferta y una alta demanda”, afirmó.
Según explicó, esa situación se repite en los principales países productores de carne. “Es algo que sucede a nivel mundial. Lo ves en Estados Unidos, en Australia y también en el Mercosur, en Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Hay una demanda muy alta de carne y, biológicamente, la oferta no alcanza a cubrirla”, concluyó.
Tras este histórico remate realizado en Expoagro, la actividad comercial de la consignataria continuará con una intensa agenda de ventas. El jueves 12 por la tarde, en el mismo predio de San Nicolás, Colombo y Magliano realizará un remate físico y televisado junto a la Asociación Braford Argentina, en el marco de la exposición Braford Avanza. La actividad incluirá previamente la jura de reproductores, a cargo del doctor Diego Grané, y culminará con la venta de vientres provenientes de reconocidas cabañas.