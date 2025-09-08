Más de 300 niños disfrutaron del Mes de las Infancias en barrio Anacleto Medina
El Mes de las Infancias se celebró con una jornada repleta de actividades didácticas, juegos y música en la plaza Juan José Valle, con la presencia de la intendenta Rosario Romero.
“Agradecemos a las comisiones vecinales y a todos los referentes que hicieron posible un festejo compartido por el Día del Niño, con la plaza desbordada de chicos y familias, celebrando en unidad toda la zona”, destacó Romero.
El evento contó con la Guardia del Paraná, grupos musicales, payasos, espectáculos artísticos, circuitos motrices, chocolate, facturas y golosinas. La actividad fue organizada en conjunto por diversos referentes del barrio Anacleto Medina.
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, resaltó “la organización de vecinos, merenderos, comedores y comisiones vecinales, que participaron colectivamente para lograr un evento realmente lindo. Que esto se haga en momentos difíciles demuestra que con el acompañamiento del Estado y la solidaridad de la comunidad se pueden concretar iniciativas valiosas”.
Por su parte, Macarena Medina, integrante de la comisión vecinal de Anacleto Medina Sur, destacó “la enorme cantidad de chicos que participaron y se divirtieron, con muchas familias que se acercaron a compartir este hermoso momento”.
El próximo encuentro para celebrar el Mes de las Infancias se realizará el sábado 13 de septiembre en barrio Bajada Grande.
En el acto estuvieron presentes la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, subsecretarios, subsecretarias y otros funcionarios del gabinete municipal.