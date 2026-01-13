Maran Suites & Towers

Más de 300 chicos participan de la segunda edición de la Colonia Tech en Paraná

Redacción | 13/01/2026 | Paraná | No hay comentarios

Con más de 300 inscriptos, comenzó una nueva edición de la Colonia Tech, una propuesta de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná que combina aprendizaje tecnológico y actividades lúdicas, destinada a niñas y niños de 6 a 14 años. Bajo el lema “Guardianes del Río”, la iniciativa propone integrar la identidad local y el cuidado del entorno natural, con especial foco en el Río Paraná.

La colonia apuesta a un enfoque educativo innovador, incorporando herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema. A través de la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), se promueve el aprendizaje activo, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

La propuesta pedagógica busca que los participantes no sean simples consumidores de tecnología, sino “exploradores” capaces de pensar soluciones reales a desafíos ambientales. Mediante la combinación de actividades digitales y recreativas, la Colonia Tech garantiza un equilibrio entre el pensamiento computacional y la experimentación concreta, sin perder el espíritu de las vacaciones.

El coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, destacó: “La confianza que depositan los padres en este equipo de profesionales del Distrito del Conocimiento es muy gratificante. Este año le dimos una vuelta más: además de aprender tecnología jugando, los chicos incorporan el cuidado del ambiente y cómo aplicar la tecnología para protegerlo”.

Por su parte, la directora general del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, remarcó que se trata de “una oportunidad única e inédita en la ciudad” y subrayó: “No existe otra colonia como esta, una colonia tecnológica que combina aprendizaje y juego, y que se sostenga por segundo año consecutivo desde el ámbito municipal”.

Una experiencia educativa transformadora

Las familias también valoraron la propuesta. Valeria Comás, mamá de Martino, de 9 años, contó: “Nunca había ido a una colonia. Lo anoté porque ama la tecnología y la investigación. Deseo que disfrute, haga amigos y aprenda jugando”.

En tanto, el coordinador pedagógico Juan Pablo Amarillo explicó que el desafío fue integrar la tecnología con la recreación: “Queríamos un espacio de vacaciones, con actividades al aire libre, programación y juegos, articulado con el lema Guardianes del Río y nuestro hábitat natural”.

Modalidad y grupos

La Colonia Tech se desarrolla del martes 13 de enero al jueves 12 de febrero, con un encuentro semanal de dos horas por grupo, en turno mañana y turno tarde, organizados por edades:

  • Exploradores del Curupí (6 a 8 años): observación, descubrimiento y formulación de preguntas.
  • Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): diseño, construcción de prototipos y mejora de soluciones.
  • Exploradores del Irupé (12 a 14 años): pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.
Tags:, , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X