Más de 300 chicos participan de la segunda edición de la Colonia Tech en Paraná
Con más de 300 inscriptos, comenzó una nueva edición de la Colonia Tech, una propuesta de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná que combina aprendizaje tecnológico y actividades lúdicas, destinada a niñas y niños de 6 a 14 años. Bajo el lema “Guardianes del Río”, la iniciativa propone integrar la identidad local y el cuidado del entorno natural, con especial foco en el Río Paraná.
La colonia apuesta a un enfoque educativo innovador, incorporando herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema. A través de la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), se promueve el aprendizaje activo, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.
La propuesta pedagógica busca que los participantes no sean simples consumidores de tecnología, sino “exploradores” capaces de pensar soluciones reales a desafíos ambientales. Mediante la combinación de actividades digitales y recreativas, la Colonia Tech garantiza un equilibrio entre el pensamiento computacional y la experimentación concreta, sin perder el espíritu de las vacaciones.
El coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, destacó: “La confianza que depositan los padres en este equipo de profesionales del Distrito del Conocimiento es muy gratificante. Este año le dimos una vuelta más: además de aprender tecnología jugando, los chicos incorporan el cuidado del ambiente y cómo aplicar la tecnología para protegerlo”.
Por su parte, la directora general del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, remarcó que se trata de “una oportunidad única e inédita en la ciudad” y subrayó: “No existe otra colonia como esta, una colonia tecnológica que combina aprendizaje y juego, y que se sostenga por segundo año consecutivo desde el ámbito municipal”.
Una experiencia educativa transformadora
Las familias también valoraron la propuesta. Valeria Comás, mamá de Martino, de 9 años, contó: “Nunca había ido a una colonia. Lo anoté porque ama la tecnología y la investigación. Deseo que disfrute, haga amigos y aprenda jugando”.
En tanto, el coordinador pedagógico Juan Pablo Amarillo explicó que el desafío fue integrar la tecnología con la recreación: “Queríamos un espacio de vacaciones, con actividades al aire libre, programación y juegos, articulado con el lema Guardianes del Río y nuestro hábitat natural”.
Modalidad y grupos
La Colonia Tech se desarrolla del martes 13 de enero al jueves 12 de febrero, con un encuentro semanal de dos horas por grupo, en turno mañana y turno tarde, organizados por edades:
- Exploradores del Curupí (6 a 8 años): observación, descubrimiento y formulación de preguntas.
- Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): diseño, construcción de prototipos y mejora de soluciones.
- Exploradores del Irupé (12 a 14 años): pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.