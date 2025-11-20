Más de 280 estudiantes entrerrianos recibieron becas para competir en eventos educativos nacionales
El Instituto Becario provincial, mediante su programa de Becas para Eventos Culturales, Científicos y/o Tecnológicos, respaldó este año a alumnos de 27 localidades para que participaran en certámenes nacionales como Olimpíadas de Matemática, Formando Emprendedores, Sembrando Empresarios, entre otros. La inversión destinada a este acompañamiento alcanzó los 48,7 millones de pesos.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdinas, subrayó “el valor de trabajar junto a las instituciones educativas de todo Entre Ríos para hacer posible la presencia de estudiantes en competencias de nivel nacional”.
También destacó que “su participación es un orgullo para todos, pero además constituye una oportunidad para sumar conocimientos, vivir una experiencia única y seguir creciendo de la mano del estudio”.
Berdiñas remarcó que “como gobierno tenemos la decisión política de potenciar estas posibilidades, siendo un eslabón más en este círculo virtuoso que inicia en el hogar y continúa en la escuela, siempre con la mirada puesta en acompañar los sueños de los estudiantes entrerrianos”.
Becas Culturales, Científicas y/o Tecnológicas
El programa otorga una ayuda económica por única vez destinada a cubrir parte de los gastos de inscripción o alojamiento de estudiantes entrerrianos seleccionados para representar a la provincia en Olimpíadas Culturales, Científicas y/o Tecnológicas avaladas por la Secretaría de Educación de la Nación.
Datos de la participación en 2025
- 282 estudiantes
- 51 escuelas
- 27 localidades
- 48,7 millones de pesos de inversión
Eventos acompañados en 2025
- Formando Emprendedores
- Desafío ECO YPF
- 29° Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con cuentas 2025”
- Olimpíadas Nacionales de Filosofía
- 34° Olimpíada Matemática Ñandú
- 35° Olimpíadas Argentinas de Química
- Sembrando Empresarios 2025
- 42° Olimpíada Matemática Argentina
- Olimpíada Nacional de Ciencias Junior
- Mateclubes 28° – Ronda Final – OMA