Más de 250 personas mayores celebraron el Día de la Ancianidad en Paraná
El Día de la Ancianidad se celebró este jueves en el Balneario Thompson, donde más de 250 personas mayores participaron de una jornada recreativa organizada por la Municipalidad de Paraná. El encuentro incluyó tejo, golf-croquet, newcom, tai chi, propuestas artísticas y un espacio para emprendedores y emprendedoras locales.
La fecha, que se conmemora cada 28 de agosto, recuerda la proclamación de los Derechos de la Ancianidad en 1948.
Participaron vecinos y vecinas de distintos barrios donde el Municipio desarrolla actividades diarias, entre ellos la Escuela Hogar, Plaza Sáenz Peña, CIC II Este, Bajada Grande, Anacleto Medina, Parque Gazzano y San Agustín.
“Estamos muy felices de la convocatoria. La mayoría de las personas pertenecen a los talleres que realizamos en la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad. Agradecemos a la intendenta Rosario Romero por darnos el cobijo de estar con los adultos mayores”, expresó Betiana Brunengo, titular de la Dirección General de Integración Social para Personas Mayores.
El encuentro también incluyó una Feria de Emprendedores de Adultos Mayores, quienes presentaron proyectos trabajados en talleres.
“Además de vender, muestran lo que hacen y cada vez se van animando a más. Estamos armando una feria exclusiva para adultos mayores, porque además de ser un ingreso económico, es un espacio de encuentro y para compartir saberes”, señaló la subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti.
La jornada dejó momentos de emoción y encuentro. Rosa Flores, del grupo de Plaza Mujeres Entrerrianas, destacó: “Es muy importante, nos hace divertir y llenar el alma. A los 60 me dediqué a hacer zumba, que es lo que más me gusta”.
En tanto, Dora Humoffe, del grupo del CIC Este, expresó: “Estoy muy feliz de pertenecer a Adultos Mayores de la Municipalidad, esperando ansiosa que llegue la Colonia de Vacaciones. Muchas gracias a todos los dirigentes que han pasado por la Municipalidad, porque nos han brindado una gran oportunidad”.