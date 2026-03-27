Más de 250 estudiantes participaron de la primera capacitación anual para fortalecer Centros de Estudiantes en Entre Ríos
La primera capacitación anual para la conformación y el fortalecimiento de Centros de Estudiantes del Consejo General de Educación (CGE), junto a la Dirección de Juventud de la provincia, reunió a más de 250 estudiantes y docentes referentes de escuelas secundarias entrerrianas. El objetivo central es impulsar la organización, gestión y participación estudiantil en el marco del programa La Juventud en el Centro.
La jornada se desarrolló en el salón del CGE y abordó principalmente los lineamientos de la ley provincial Nº 10.215/13, junto a los aspectos centrales de la resolución Nº 3960/19 del CGE, que establece el marco para la conformación de los Centros de Estudiantes en la provincia.
Además, la iniciativa contempla el acompañamiento mediante aportes económicos no reintegrables, destinados a proyectos estudiantiles con impacto sociocomunitario, fortaleciendo así el rol de las y los jóvenes en sus comunidades educativas.
En ese marco, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el compromiso de las y los participantes. “Queremos que la voz de ustedes sea representativa y buscamos eso a través del área de juventud. Los felicitamos por el compromiso, por la escucha, por participar y por involucrarse en los temas escolares y en los que no lo son”, expresó.
Por su parte, el referente de Centros de Estudiantes, Jonathan Albornoz, puso el foco en el inicio del ciclo formativo. Señaló que se da “inicio a este ciclo de capacitaciones que venimos trabajando de manera conjunta con la Dirección de Juventud. Esta es una herramienta fundamental para fortalecer la participación ciudadana y estudiantil en cada institución”, remarcó.
En la misma línea, la subdirectora de Educación Secundaria del CGE, Marianela Brondi, valoró el espacio generado para las juventudes. “Estos encuentros habilitan espacios para que los jóvenes se sientan parte de nuestra sociedad. La voz de los estudiantes debe ser escuchada y acompañada”, agregó.
Desde la experiencia estudiantil, Carlos, de la escuela privada Nº 156 Miguel de Cervantes Saavedra de Paraná, destacó que el Centro de Estudiantes funciona como un canal de diálogo entre alumnos y directivos y como un espacio para la generación de actividades grupales, culturales y artísticas.
A su turno, Felipe, de la escuela técnica Nº 5, resaltó la necesidad de contar con un lugar para identificar las problemáticas y las prioridades dentro de la comunidad educativa, subrayando el rol de los Centros de Estudiantes en la vida institucional cotidiana.
En tanto, la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, celebró la amplia participación de las instituciones. Felicitó “a las escuelas por la respuesta y a los equipos docentes por el acompañamiento. Es clave el compromiso en la guía y orientación de los Centros de Estudiantes”, sostuvo.
Finalmente, el director de Juventud, Facundo Suárez, puso en perspectiva la continuidad del programa. “Estamos muy contentos de haber iniciado este tercer año del programa con las capacitaciones, que son fundamentales para acompañarlos en sus primeros pasos en la participación ciudadana y política, y continuar trabajando de manera conjunta con el CGE”, concluyó.