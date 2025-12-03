Más de 250 adultos mayores celebraron el cierre de los Talleres 2025 en el Thompson
La Municipalidad de Paraná realizó el cierre anual de los Talleres 2025 para personas mayores, una jornada recreativa que reunió a más de 250 participantes de distintos puntos de la ciudad. La actividad se llevó a cabo en el complejo Thompson, donde se desarrollaron baile, deportes, destrezas y una muestra general de todas las propuestas trabajadas durante el año.
La directora general de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo, destacó el crecimiento sostenido de la participación: “Un año más finalizando los talleres para adultos mayores con una gran concurrencia. Son 11 grupos de distintos puntos de la ciudad donde hay actividades a lo largo del año. Hemos notado que cada vez son más las personas que se suman y quieren hacer los talleres”.
Brunengo adelantó que ya se proyectan las acciones para la temporada estival: “Estamos preparándonos para el verano donde vamos a tener distintas actividades y planificando los talleres para el año que viene, que trataremos de iniciarlos en febrero porque muchos adultos nos piden y quieren mantenerse activos”.
La jornada incluyó baile, clases de zumba, tai chi, golf croquet, tejo, newcom, entre otras disciplinas, además de un almuerzo compartido entre todos los grupos.
Entre los testimonios, Griselda González, integrante del grupo de golf croquet de Plaza Mujeres Entrerrianas, valoró la importancia de estas propuestas: “Los talleres que brinda la Municipalidad nos sirven para mantenernos activos a todos los adultos mayores. Me gusta que se hagan este tipo de reuniones, nos permite conocer gente y vincularnos con los otros talleres que hay en distintos barrios”.
En la misma línea, Rosa Flores, del grupo de zumba y baile, también de Plaza Mujeres Entrerrianas, remarcó: “Es espectacular este tipo de actividades para nosotros que ya tenemos una edad avanzada y de esta manera podemos disfrutar mucho”.
Por su parte, Marta Coronado, presidenta de la vecinal Jardines del Sur y participante de los talleres de la zona, celebró la propuesta: “Una hermosa mañana disfrutando de todas las actividades que realizamos los adultos mayores en la ciudad. Agradecemos al municipio por brindar estos espacios. Nuestro barrio tiene muchas actividades que vamos a seguir difundiendo”.