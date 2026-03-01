Más de 24 mil personas colmaron el Corsódromo en la última noche del Carnaval del País 2026
La Fiesta Nacional del Carnaval del País 2026 cerró con una multitudinaria última noche en el Corsódromo, donde más de 24 mil personas colmaron las tribunas y sectores preferenciales para despedir una edición marcada por la competitividad y el espectáculo.
Durante la undécima y última jornada, las comparsas Marí Marí, O’ Bahía, Papelitos y Ara Yeví —en ese orden— desfilaron por los 500 metros de la pasarela, ofreciendo carrozas monumentales, ballets de gran precisión, batucadas vibrantes y portabanderas que despertaron la emoción del público.
Entre los miles de asistentes se destacó la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien participó de la celebración y vivió de cerca la tradicional fiesta carnavalera.
Una vez finalizado el desfile de la última comparsa, la celebración continuó con el After Billboard de Carnaval, que mantuvo la energía del público con un show en vivo de Julián Serrano, encargado de poner el broche de oro a la temporada.
Miles de personas bailaron y celebraron el cierre de una edición que superó las expectativas y volvió a consolidar al Carnaval del País como uno de los eventos turísticos más importantes del verano argentino.
Ahora, la expectativa está puesta en el próximo martes, cuando se realizará la apertura de sobres y se conocerán los ganadores de las distintas categorías, entre ellas mejor batucada, mejor pasista, mejor portabandera, mejor música y la comparsa campeona del Carnaval del País 2026.
La apertura de sobres se podrá seguir en vivo a través de la cuenta oficial del Carnaval del País en YouTube.
Los jurados de la última noche
El jurado del rubro Vestuario fue Brian Bustos, vestuarista y diseñador egresado de la Escuela Argentina de Moda (EAModa), especializado en vestuario escénico para producciones teatrales y musicales. Entre sus trabajos se destacan “Despertar de Primavera”, dirigido por Fernando Dente; “La Ballena”, bajo la dirección de Ricky Pashkus; y el programa “Animate Kids”.
En el rubro Carrozas, la encargada de la evaluación fue Camila Ayala, escenógrafa egresada de la Universidad Nacional de La Plata y realizadora escenográfica del Teatro Colón. También dirige “Brocha Taller”, donde desarrolla utilería y escenografía para cine, televisión y teatro. Participó en producciones como “Campamento con papá”, “Envidiosa” y “Moria, la serie”, además de trabajos para Disney+.
El jurado de Música fue Ezequiel Malec, músico y docente formado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), la Escuela Juan Pedro Esnaola y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). A lo largo de su carrera grabó y tocó junto a artistas como Tiago PZK, Marcela Morelo, Soledad Pastorutti, Los Tipitos e Ivonne Guzmán, además de participar en festivales en Argentina y en el exterior.
Finalmente, en el rubro Desfile, la evaluación estuvo a cargo de Eugenia Roces, coreógrafa, bailarina y docente oriunda de Santa Fe, cuyas obras fueron reconocidas en la Bienal Arte Joven y recibieron apoyo del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro. También fue docente de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y del Taller del Teatro San Martín.