Más de 200 personas participaron de la Jornada de Salud Integral de las Adolescencias en Paraná
El Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Paraná, fue escenario de la Jornada de Salud Integral de las Adolescencias, que contó con la presencia de más de 200 docentes, alumnos de nivel secundario y profesionales de la salud. Durante la actividad se abordaron ejes como controles integrales, salud sexual, tabaquismo y alimentación equilibrada.
La jornada fue organizada por la Dirección Materno Infanto Juvenil (DSMIJ) del Ministerio de Salud de Entre Ríos. En la apertura, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, destacó: “Trabajar interministerialmente es muy importante, y este encuentro representa una oportunidad para dialogar con las juventudes, conocer sus inquietudes y proyectos, y compartir consejos y saberes en materia de salud y de derechos”.
El director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, afirmó: “Buscamos construir una sociedad donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente. Con la convicción de que las pequeñas acciones contribuyen a crecer”.
En la misma línea, la directora de la DSMIJ, Georgina López, señaló: “Esta es una jornada para reforzar la autonomía de los adolescentes. Estos espacios de intercambio y escucha activa son una oportunidad no sólo para socializar, sino también para motivarlos a ser promotores de salud con sus pares”.
A su turno, el director de Escuelas Secundarias, Omar Osuna, transmitió el saludo de la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, y agregó: “Con estos encuentros buscamos formar ciudadanía y promover el ejercicio pleno de los derechos de los jóvenes. Agradezco a los docentes que, con su trabajo diario, construyen futuro en cada estudiante”.
La jornada incluyó la presentación de la obra teatral “Hay un adolescente en el consultorio”, a cargo de la división Infanto Juvenil y distintas áreas de Maternidad, que reflejó las vivencias de esta franja etaria y dio pie a un espacio de reflexión colectiva.
Participaron también autoridades ministeriales, representantes del CGE, de la Municipalidad de Paraná, y del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, entre ellos la coordinadora de Relaciones Institucionales, Casandra Lesa; el referente de Centros de Estudiantes, Jonathan Albornoz; y el director de Juventud, Facundo Suárez.
Estands de promoción y prevención
Durante la jornada se instalaron espacios destinados a la promoción de la salud, la prevención del tabaquismo, la difusión de guías alimentarias y el cuidado del cuerpo. Además, se realizaron actividades vinculadas al test de VIH, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, a cargo de la coordinación específica del Ministerio de Salud.