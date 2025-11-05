Más de 200 participantes tuvo la Jornada Provincial de Residencias en Salud en Concepción del Uruguay
El Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante la 13a Jornada Provincial de Residencias en Salud, que reunió a más de 200 participantes entre residentes de distintas especialidades y estudiantes avanzados de Medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.
El encuentro contó con una amplia convocatoria de profesionales y equipos de salud de toda la provincia. Por segundo año consecutivo, la actividad se organizó de manera conjunta con la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, que en esta oportunidad también realizó su 2° Jornada Entrerriana de Estudiantes de Medicina.
El eje temático de esta edición fue la prevención de enfermedades cardiovasculares, en el marco de un enfoque más amplio sobre enfermedades crónicas no transmisibles. La jornada buscó fortalecer la formación académica, promover el intercambio de experiencias y consolidar espacios de encuentro entre quienes transitan la etapa formativa dentro del sistema público de salud entrerriano.
Durante la jornada se desarrollaron charlas en simultáneo con la participación de profesionales locales y disertantes invitados de Buenos Aires y Córdoba. La conferencia central estuvo a cargo de un especialista de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), quien brindó una exposición didáctica centrada en la prevención.
La presidenta del Comité de Docencia e Investigación y secretaria técnica del hospital, Vanina Politi, expresó: “El objetivo siempre fue generar un espacio de encuentro entre todos los residentes de la provincia, médicos y no médicos, para compartir experiencias, formarse y presentar trabajos científicos. Este año la convocatoria fue de las más importantes, con una gran participación”.
En el encuentro se realizaron ocho charlas temáticas distribuidas en distintos espacios y una mesa redonda interactiva que permitió a los asistentes intercambiar preguntas y reflexiones. El cierre estuvo dedicado a la presentación de 29 trabajos de investigación desarrollados por residencias de diferentes hospitales de la provincia, entre ellos el San Martín, San Roque y Militar de Paraná; el Centenario de Gualeguaychú; y el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.