Más de 200 estudiantes participaron en el intercolegial de básquet 3×3 en Gualeguaychú
Con una gran participación estudiantil, se desarrolló el torneo intercolegial de básquet 3×3 en el departamento Gualeguaychú, donde compitieron jóvenes de las categorías sub 14 y sub 16 pertenecientes a distintas instituciones educativas. La jornada se vivió con entusiasmo, compañerismo y espíritu competitivo.
La actividad, organizada en el marco del Plan Educativo Provincial, tuvo lugar en las instalaciones del Club Central Entrerriano. El objetivo fue fomentar la práctica deportiva y los valores del deporte dentro del ámbito escolar. El básquet 3×3, una modalidad que se caracteriza por su dinamismo y ritmo ágil, reunió a más de 200 estudiantes de diversas escuelas.
La supervisora de zona de Educación Física, Alexia Lovatto, destacó el compromiso de los docentes y la energía de los alumnos: “Estos espacios de encuentro son fundamentales porque fortalecen los lazos entre jóvenes de diferentes localidades y promueven hábitos saludables”.
El torneo no solo dejó partidos atractivos y jugadas destacadas, sino también un claro mensaje: el deporte es una herramienta esencial para la inclusión, la salud y el desarrollo integral de los estudiantes entrerrianos.