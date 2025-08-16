Más de 200 docentes de Entre Ríos se capacitan para fortalecer la alfabetización temprana
En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, un total de 208 docentes de gestión estatal y privada de nivel inicial participan de una capacitación orientada a evaluar el desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños de sala de 5 años, con el fin de fortalecer la alfabetización temprana.
La formación, que se dicta a través de la Plataforma Atamá, está a cargo de las especialistas Celia Rosemberg, Maia Migdalek y Ailín Franco. La propuesta forma parte del Proyecto de Formación de Docentes Evaluadores, que permitirá llevar adelante las pruebas previstas en instituciones seleccionadas.
El cursado comenzó este mes y se extenderá hasta el 12 de diciembre, combinando contenidos teóricos con trabajo en territorio. Las evaluaciones se realizan mediante una aplicación instalada en tablets, lo que posibilita la recolección de información precisa y en tiempo real.
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, subrayó: “Este plan nos permite cuidar las trayectorias escolares desde el inicio, generando datos que nos permitan diseñar políticas educativas basadas en evidencia”.
Por su parte, la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro, afirmó: “Sabemos que la alfabetización temprana es una inversión a largo plazo. Cada oportunidad de aprendizaje en los primeros años impacta en toda la trayectoria escolar. Formar docentes evaluadores es fundamental para saber cómo estamos y cómo acompañar mejor a cada niño en su aprendizaje”.
Durante el proceso, los docentes trabajan sobre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento cognitivo, la importancia de la interacción social, la conciencia fonológica, la ampliación del vocabulario y las estrategias iniciales de lectura y escritura. Además, abordan dimensiones e indicadores de alfabetización temprana junto con herramientas para evaluar habilidades y conocimientos.
La implementación de este dispositivo permitirá no solo contar con datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de la alfabetización en la provincia, sino también dejar capacidad instalada para fortalecer las políticas educativas en el futuro.