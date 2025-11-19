Más de 170 rectores entrerrianos recibieron sus diplomas tras completar la Actualización en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico
En el Mirador TEC de Paraná se realizó la entrega de diplomas a los equipos directivos que finalizaron la primera cohorte de la Actualización Académica en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico, una instancia de formación clave en el marco del Plan Educativo Provincial y de la Transformación de la Escuela Secundaria.
Más de 170 rectores pertenecientes al programa Red de Escuelas que Transforman participaron del acto y recibieron su certificación. Esta propuesta formativa ofrece instancias interdisciplinarias en Gestión Estratégica y Liderazgo Pedagógico, Matemática, Lengua, Educación Digital, Aprendizaje Basado en Proyectos, Robótica Educativa, Trayectorias Educativas y Proyecto de Vida. Iniciado en 2024 mediante un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE), la Fundación Banco Entre Ríos y las Fundaciones Grupo Petersen, el programa ya alcanza a 185 instituciones y 1.100 docentes de la provincia.
“Es emocionante tener hoy a tantos rectores y al equipo presente. Quiero agradecer profundamente a quienes nos vienen acompañando desde hace tiempo en este camino, pensando la escuela desde otro lugar junto a grandes educadores. Este proyecto fue verdaderamente federal, con participación de los 17 departamentos. Sabemos que sin un equipo que crea que el cambio es posible, nada de esto sería viable”, expresó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.
Agregó que “ustedes son los protagonistas del sistema educativo, nosotros solo acompañamos. Ya transitamos dos años de esta transformación y fue maravilloso ver cómo se construyó esta red, que hoy es una comunidad. Vamos a seguir apoyando esta iniciativa y el presentismo durante estos dos años fue altísimo, por eso felicitaciones a ustedes, al equipo de Somos Red y al equipo del CGE”.
Por su parte, la presidenta de las Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro, valoró el compromiso asumido por los participantes: “El esfuerzo y dedicación de cada uno de ustedes nos inspira a continuar abriendo caminos para profundizar la transformación educativa”.
La jornada contó con una presentación musical a cargo de docentes y estudiantes del Instituto San José D-46 de San José de Colón, además de charlas inspiracionales y exposiciones sobre los avances logrados en estos dos años de trabajo conjunto.
El evento concluyó con la entrega de diplomas, un momento cargado de reconocimiento y emoción que marcó el cierre de un proceso formativo orientado a fortalecer la transformación y la mejora de la escuela secundaria entrerriana.