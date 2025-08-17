Más de 1600 jóvenes entrerrianos fueron capacitados para liderar Centros de Estudiantes
El programa La Juventud en el Centro continúa fortaleciendo el liderazgo juvenil en Entre Ríos. En total, 1608 estudiantes y docentes de nivel secundario, terciario y de carreras de educación no formal de los 17 departamentos participaron de capacitaciones destinadas a brindar herramientas para la conformación y gestión de Centros de Estudiantes.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, en coordinación con la Coordinación de Centros de Estudiantes del Consejo General de Educación (CGE), mediante un convenio interinstitucional. El objetivo es consolidar a los jóvenes como protagonistas del presente y del futuro de la provincia, fomentando la participación democrática, el trabajo en equipo y la capacidad de impulsar transformaciones sociales en sus comunidades.
Con el encuentro realizado en Federal, se cerró el ciclo de capacitaciones que recorrió todos los departamentos entrerrianos: Paraná, Colón, Uruguay, Gualeguay, Feliciano, Diamante, La Paz, Concordia, San Salvador, Villaguay, Federación, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Nogoyá y Victoria.
El programa busca no solo fortalecer la organización estudiantil, sino también potenciar habilidades como pensamiento crítico, liderazgo, resolución de problemas, comunicación efectiva y participación ciudadana, alineadas con enfoques pedagógicos modernos que promueven la responsabilidad social.
Entre los beneficios destacados, las capacitaciones permiten que los Centros de Estudiantes fortalezcan la vida democrática escolar, eleven la calidad de las decisiones colectivas y lideren proyectos con impacto positivo en sus entornos. Asimismo, a través de convocatorias provinciales, pueden acceder a financiamiento para propuestas creativas y relevantes que promuevan el compromiso social y la solidaridad.
“Capacitar a integrantes de centros de estudiantes en Entre Ríos es una inversión estratégica: democratiza la participación juvenil, conecta la escuela con su comunidad y forma ciudadanos capaces de impulsar cambios duraderos en sus propios ámbitos institucionales y sociales”, expresó Facundo Suárez, director de Juventud de la provincia.
Por su parte, el referente de Centros de Estudiantes del CGE, Jonathan Albornoz, resaltó: “Esta modalidad de trabajo conjunta brinda herramientas a los centros, que se reflejan en sus instituciones educativas y en su ciudad, permitiéndoles crecer como líderes comprometidos, capaces de impulsar proyectos que generen un impacto positivo y duradero en su comunidad”.