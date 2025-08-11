Más de 150 personas participaron en los Talleres Culturales Municipales de Paraná durante el primer semestre de 2025
La Municipalidad de Paraná llevó adelante una nueva edición de los Talleres Culturales Municipales, con propuestas abiertas, gratuitas y desarrolladas en diversos espacios de la ciudad. Estas actividades funcionaron como espacios de formación y encuentro que fomentaron el acceso a prácticas culturales y artísticas para personas de todas las edades.
Durante los primeros seis meses del año, más de 150 vecinos participaron en las distintas disciplinas que se ofrecieron en espacios culturales, vecinales e instituciones comunitarias. La Subsecretaría de Cultura impulsó las propuestas, a cargo de docentes y artistas con amplia trayectoria, fortaleciendo la cultura local desde una perspectiva participativa.
La programación incluyó clases de canto coral, tango y milonga, danza de matriz africana, fotografía, folclore e historieta, entre otras. Las actividades se dictaron en lugares como la Escuela Municipal de Danza, el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, el Museo Puerto de la Memoria, el CIC La Floresta, la Vecinal Jardines del Sur, la parroquia de Bajada Grande y el CEMI, entre otros. Esto reafirma el compromiso del Municipio con la descentralización y el acceso igualitario a la cultura.
“El objetivo de los talleres es brindar herramientas a los paranaenses para construir una cultura viva, diversa y compartida, en espacios donde el conocimiento circula, se transmite y fortalece el tejido comunitario”, afirmó Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura.
Durante el segundo semestre continuarán los talleres de tango y milonga, canto coral y danza de matriz africana, consolidando la apuesta por la formación cultural gratuita en toda la ciudad.
Como cierre del semestre, el viernes 22 de agosto se realizará la muestra de los Talleres Culturales Municipales en el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz, desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo realizado y destacar el talento y compromiso de docentes y participantes.