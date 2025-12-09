Más de 130 artistas fueron reconocidos en los Premios Municipales de Arte 2025 en Paraná
Los Premios Municipales de Arte 2025 se entregaron el pasado viernes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde fueron distinguidos más de 130 artistas locales en categorías como artes visuales, pintura, escultura, poema ilustrado, teatro, música y danza.
Las obras seleccionadas de artes visuales y poema ilustrado permanecerán exhibidas durante todo diciembre, con horarios de visita de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, y fines de semana de 10 a 14.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la recuperación y relevancia del espacio cultural: “El arte es imprescindible en el desarrollo y crecimiento de un pueblo y de una persona. Sin arte, es muy difícil evolucionar y tener un pensamiento crítico”. También subrayó el trabajo del equipo municipal: “Hoy estamos entregando el símbolo de un año de trabajo”.
Este año se presentaron más de 200 propuestas, entre individuales, duplas y conjuntos, en seis categorías. El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, señaló: “Hemos destinado más de 20 millones de pesos en premios, lo que promueve y acompaña los proyectos artísticos de nuestros creadores”.
Un Estado presente
La ganadora del primer premio en Música canción inédita, Wanda Gaioli, valoró la iniciativa: “En un momento donde la cultura está compleja, este apoyo es fundamental. Me siento acompañada por la gestión municipal”.
En Teatro, Gustavo Bendersky, también premiado en primer lugar, expresó: “Construir un espectáculo es un esfuerzo tenaz. En un contexto donde se están desarticulando políticas públicas, que Paraná acompañe es muy importante”.
Su colega Constanza Sampietro celebró el reconocimiento: “Nuestra obra mezcla teatro, danza y acrobacias. Fue un proceso largo y estamos muy contentos con el resultado, más allá del premio”.