Más de 120 profesionales de la salud se capacitaron en cuidados a recién nacidos de riesgo en Basavilbaso
Enfermeros, obstétricas, residentes de pediatría y médicos participaron en una nueva instancia de capacitación en Cuidados Iniciales del Recién Nacido de Riesgo (ACoRN, por sus siglas en inglés: Acute Care of at Risk Newborns) desarrollada en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso. La próxima jornada se realizará en octubre en Gualeguay.
Con esta edición, ya son cerca de 120 profesionales de distintos puntos de la provincia los que han completado esta formación enmarcada en el Programa de Cuidados Iniciales del Recién Nacido de Riesgo.
La capacitación brinda nuevos conocimientos y habilidades para estabilizar y atender a neonatos críticamente enfermos o en situación de riesgo, mediante módulos que abordan temas clave de la atención neonatal y que culminan con un encuentro presencial.
Durante la apertura en Basavilbaso, la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, destacó: “Este Programa de formación es una estrategia probada que permite de forma sistematizada y metodológica que los profesionales desarrollen las habilidades para estabilizar un neonato y establecer una comunicación efectiva con los hospitales que deben intervenir previo al traslado. Es fundamental continuar capacitando a nuestros equipos para garantizar que todos los niños tengan la misma posibilidad de sobrevida, independientemente de su lugar de procedencia”.
En esta instancia participaron además profesionales de Concepción del Uruguay, Colón y Rosario del Tala. A lo largo del año se llevaron a cabo jornadas similares en Villaguay, Chajarí (con participación de Feliciano y Federación) y Concordia (con presencia de Federal y San Salvador).
El desarrollo y seguimiento de la estrategia ACoRN cuenta con el acompañamiento de 11 instructores. En la continuidad del programa, se prevé realizar una nueva capacitación presencial en Gualeguay en octubre, que también incluirá a profesionales de Gualeguaychú.