Más de 120 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Cultura organizan una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que se realizará el jueves 14 de noviembre, de 19 a 24, con entrada libre y gratuita, contando con la participación de más de 120 instituciones de toda la provincia.
Las y los visitantes podrán disfrutar de una jornada especial con visitas guiadas, música en vivo, exposiciones, proyecciones y literatura. Las actividades específicas serán difundidas por cada institución.
La Noche de los Museos Entrerrianos es una iniciativa que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: “Siguiendo el rumbo de gestión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, buscamos generar, en cada iniciativa, una participación verdaderamente federal. Estamos orgullosos y felices de sumar a tantas instituciones que representan a todos los departamentos”.