Más de 120 ingenieros agrónomos participaron de la primera jornada anual de formación para asesores fitosanitarios en Entre Ríos
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos y el Colegio de Profesionales de la Agronomía realizaron la primera instancia de capacitación en el marco del programa de actualización de asesores fitosanitarios.
El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en Oro Verde, con la participación de más de 120 ingenieros agrónomos. Allí se abordaron temas vinculados a la Ley N° 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, tecnología de aplicación y regulación de maquinarias, mezclas y compatibilidad de principios activos, uso de aditivos, resistencia de malezas y la aplicación práctica del marco regulatorio. También se dictó un taller integrador y se expusieron los avances en el uso de drones para aplicaciones fitosanitarias.
Las disertaciones estuvieron a cargo de profesionales de la Dirección de Agricultura de la provincia y docentes de la facultad, quienes compartieron herramientas técnicas y prácticas para fortalecer el trabajo de los asesores.
La capacitación es la primera de cinco jornadas previstas para este año. Las próximas se realizarán el 30 de septiembre y 7 de octubre en Oro Verde, y el 28 de octubre y 4 de noviembre en las estaciones experimentales del INTA Concordia y Concepción del Uruguay.
Con este ciclo de actividades, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con la formación continua de los profesionales del sector, promoviendo el uso responsable y eficiente de fitosanitarios.