Más de 120 efectivos policiales garantizaron la seguridad durante la fecha del Turismo Carretera en Paraná
La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo de seguridad durante la fecha del Turismo Carretera 2025, desarrollada en el Autódromo Ciudad de Paraná, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del espectáculo y proteger a los espectadores.
El evento automovilístico, realizado entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025, reunió a más de 6.000 personas, lo que demandó una planificación especial y la coordinación de distintas áreas de la fuerza provincial.
El dispositivo contó con la participación de más de 120 efectivos, entre ellos 60 cadetes de Policía, 52 funcionarios, 12 motovehículos y 3 unidades autobomba, además del apoyo logístico de la U.O.M., una unidad de la Dirección General de Seguridad y Prevención Vial y otra de la Dirección General de Investigaciones.
Durante las tres jornadas se realizaron controles de acceso, patrullajes fijos y móviles, recorridas preventivas en motocicletas y un sistema de vigilancia coordinado en todo el perímetro del circuito. También se dispuso de cobertura con autobombas para responder ante cualquier eventualidad, mientras los equipos de seguridad vial e investigaciones permanecieron en alerta.
El operativo se desarrolló sin incidentes de relevancia, destacándose la eficiencia y coordinación de las distintas divisiones policiales que trabajaron de manera conjunta para garantizar la tranquilidad y el orden durante el evento deportivo.