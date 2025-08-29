Maran Suites & Towers

Más de 100 nuevos especialistas de la salud egresaron del Programa de Residencias en Entre Ríos

Redacción | 29/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En Entre Ríos egresaron 105 profesionales del Programa de Residencias, tanto médicas como interdisciplinarias, quienes se formaron entre 2021 y 2025. El acto de colación se realizó este jueves en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, con la presencia de autoridades provinciales.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Coordinación de Residencias Médicas, entregó los diplomas de especialidad a los profesionales que completaron los cuatro años de formación. En total, 80 egresaron de establecimientos públicos y 25 de instituciones privadas.

El evento, declarado de Interés Ministerial mediante la Resolución N° 3909/25, contó con la participación de funcionarios de la cartera sanitaria. El director general de Hospitales, Mauro González, transmitió un saludo del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y subrayó la relevancia del sistema de residencias:
“La salud pública, a través del Programa de Residencias, capacita a los profesionales en el terreno. Es esencial para nosotros seguir creciendo en este sistema de formación para fortalecer nuestros hospitales y centros de salud”.

Asimismo, alentó a los flamantes especialistas: “Ocupen los lugares que quieran ocupar, luchen por lo que quieran hacer. Las instituciones las forman las personas, los servicios forman los hospitales, y el cambio depende de cada uno de ustedes”.

Por su parte, la coordinadora de Residencias Médicas, Daniela Bello, expresó: “Una de las formas más nobles que tenemos de trascender en la vida es a través del otro. La residencia constituye mucho más que un proyecto académico, es un proceso de vida que nos transforma como profesionales y como personas”.

En representación de los egresados, la especialista en Salud Mental Comunitaria, Lara Rivera Birri, formada en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, destacó: “Ser residente implica saber que hemos transitado estos cuatro años con amigos, referentes y colegas que acompañaron este recorrido. En el contexto actual de la provincia, apostar a la formación interdisciplinaria en salud mental se vuelve un imperativo”.

Las especialidades contempladas en esta cohorte incluyeron: Terapia Intensiva, Enfermería en Terapia Intensiva, Clínica Médica, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Diagnóstico por Imágenes, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Anatomía Patológica, Medicina General y Familiar, Cirugía General e Infantil, Nefrología de Adulto, Tocoginecología, Neurología, Pediatría, Obstetricia Comunitaria, Epidemiología, Odontología y Salud Mental Comunitaria. También se formaron especialistas en las post básicas de Cuidados Paliativos y Terapia Intensiva Pediátrica.

Tags:, , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X