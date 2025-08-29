Más de 100 nuevos especialistas de la salud egresaron del Programa de Residencias en Entre Ríos
En Entre Ríos egresaron 105 profesionales del Programa de Residencias, tanto médicas como interdisciplinarias, quienes se formaron entre 2021 y 2025. El acto de colación se realizó este jueves en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, con la presencia de autoridades provinciales.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Coordinación de Residencias Médicas, entregó los diplomas de especialidad a los profesionales que completaron los cuatro años de formación. En total, 80 egresaron de establecimientos públicos y 25 de instituciones privadas.
El evento, declarado de Interés Ministerial mediante la Resolución N° 3909/25, contó con la participación de funcionarios de la cartera sanitaria. El director general de Hospitales, Mauro González, transmitió un saludo del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y subrayó la relevancia del sistema de residencias:
“La salud pública, a través del Programa de Residencias, capacita a los profesionales en el terreno. Es esencial para nosotros seguir creciendo en este sistema de formación para fortalecer nuestros hospitales y centros de salud”.
Asimismo, alentó a los flamantes especialistas: “Ocupen los lugares que quieran ocupar, luchen por lo que quieran hacer. Las instituciones las forman las personas, los servicios forman los hospitales, y el cambio depende de cada uno de ustedes”.
Por su parte, la coordinadora de Residencias Médicas, Daniela Bello, expresó: “Una de las formas más nobles que tenemos de trascender en la vida es a través del otro. La residencia constituye mucho más que un proyecto académico, es un proceso de vida que nos transforma como profesionales y como personas”.
En representación de los egresados, la especialista en Salud Mental Comunitaria, Lara Rivera Birri, formada en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, destacó: “Ser residente implica saber que hemos transitado estos cuatro años con amigos, referentes y colegas que acompañaron este recorrido. En el contexto actual de la provincia, apostar a la formación interdisciplinaria en salud mental se vuelve un imperativo”.
Las especialidades contempladas en esta cohorte incluyeron: Terapia Intensiva, Enfermería en Terapia Intensiva, Clínica Médica, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Diagnóstico por Imágenes, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Anatomía Patológica, Medicina General y Familiar, Cirugía General e Infantil, Nefrología de Adulto, Tocoginecología, Neurología, Pediatría, Obstetricia Comunitaria, Epidemiología, Odontología y Salud Mental Comunitaria. También se formaron especialistas en las post básicas de Cuidados Paliativos y Terapia Intensiva Pediátrica.