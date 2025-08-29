Más de 100 jóvenes participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos en Villa Elisa
El pasado sábado, más de 100 chicos y chicas se presentaron en distintas disciplinas artísticas como videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza solista y en pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía. La jornada se desarrolló en el marco de la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos, que en esta ocasión tuvo lugar en Villa Elisa.
La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en conjunto con los gobiernos locales. Las actividades continuarán este sábado en Rosario del Tala, donde se realizará la siguiente instancia.
En Villa Elisa participaron representantes de Santa Anita, Villa Mantero, Caseros, San Justo, Herrera, 1° de Mayo, Ubajay, Arroyo Barú, Hambis, Gilbert, Aldea San Antonio, Colonia Elia, Pueblo Cazes y la localidad anfitriona.
Los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero” tienen como objetivo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. En esta edición, la propuesta se desarrolla bajo la temática “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a rescatar mitos y relatos que integran el patrimonio oral entrerriano.
La próxima cita será el sábado 30 de agosto en Rosario del Tala, donde se reunirán los representantes de la Región 1 (departamentos Tala, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay).