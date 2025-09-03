Más de 100 jóvenes participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos en Rosario del Tala
Más de 100 gurises participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, que se desarrolló en la Escuela Nº 1 de Rosario del Tala, con la organización de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.
De la jornada formaron parte representantes de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas González y Aranguren.
La final provincial de los Juegos se disputará este domingo en la ciudad de Ramírez, de 9 a 18 horas. Por la mañana la actividad se realizará en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, desde las 14, en el Parque Evita, con la participación de los seleccionados de las instancias locales y regionales.
En total, sumando todas las etapas, ya participaron más de 600 inscriptos en diversas disciplinas artísticas, entre ellas: videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.
Los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, impulsados por la Secretaría de Cultura provincial, tienen como objetivo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año, la temática propuesta es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos del patrimonio oral entrerriano.