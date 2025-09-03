Maran Suites & Towers

Más de 100 jóvenes participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos en Rosario del Tala

Redacción | 03/09/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios

Más de 100 gurises participaron en la instancia regional de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, que se desarrolló en la Escuela Nº 1 de Rosario del Tala, con la organización de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

De la jornada formaron parte representantes de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas González y Aranguren.

La final provincial de los Juegos se disputará este domingo en la ciudad de Ramírez, de 9 a 18 horas. Por la mañana la actividad se realizará en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, desde las 14, en el Parque Evita, con la participación de los seleccionados de las instancias locales y regionales.

En total, sumando todas las etapas, ya participaron más de 600 inscriptos en diversas disciplinas artísticas, entre ellas: videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, impulsados por la Secretaría de Cultura provincial, tienen como objetivo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año, la temática propuesta es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos del patrimonio oral entrerriano.

