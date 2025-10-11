Más de 1.700 estudiantes se capacitaron sobre Democracia y Boleta Única de Papel en Entre Ríos
Más de 1.700 estudiantes de más de 30 escuelas secundarias participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel (BUP), una iniciativa educativa que busca promover la formación ciudadana y fortalecer el conocimiento sobre el sistema electoral argentino. En esta ocasión, participaron las escuelas Nº 85 Gervasio Artigas (Colonia Avellaneda), N° 90 Antonio Marichal (Colonia Nueva), N° 88 Puerto Curtiembre, Padre Leuman (Seguí) y N° 87 (Sauce Pintos).
La capacitación, destinada a los últimos años del nivel secundario, aborda los fundamentos del sistema democrático argentino, los derechos y obligaciones ciudadanas, las características del voto y un instructivo práctico sobre el uso de la Boleta Única Papel, que será implementada en las próximas elecciones.
Como parte del cierre de las jornadas, los estudiantes realizan un simulacro de votación con una BUP ficticia, en el que asumen los roles de autoridades de mesa y fiscales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, participó del encuentro y dio la bienvenida a los jóvenes. “Desde julio venimos trabajando con distintas escuelas de Paraná y Paraná Campaña, reforzando el uso de la boleta única, que es un sistema más sencillo incluso que la tradicional boleta sábana. Pero sobre todo, haciendo hincapié en el rol que tenemos como ciudadanos”, señaló.
Además, destacó la importancia de la memoria democrática: “Es fundamental que los jóvenes conozcan la historia. La mayoría hemos nacido en democracia y no vivimos la etapa más oscura de la vida institucional argentina. Estos espacios son esenciales para transmitir los valores democráticos y que cada joven construya su propia historia”.
Por su parte, la directora general de Juventudes, Camila Fariza, destacó que el taller “no solo acerca a los estudiantes herramientas para comprender el sistema electoral, sino que también busca transmitir valores ciudadanos esenciales como el respeto, la participación y la responsabilidad cívica”.
El taller forma parte del programa “Hablemos de…”, impulsado desde el inicio de la gestión provincial, destinado a jóvenes estudiantes y centrado en temáticas de actualidad. Durante 2024 y 2025 se realizaron capacitaciones sobre democracia, género, memoria, ambiente, salud mental, vínculos sanos y uso responsable de redes sociales.
El objetivo es generar espacios de debate, intercambio y reflexión en ámbitos de educación formal y no formal, abordando temas relevantes para los jóvenes y sus contextos.
La profesora y rectora de la Escuela Nº 85 José Gervasio Artigas, Lorena Seimandi, celebró la iniciativa: “Muchos de los chicos que participaron hoy, alumnos de quinto y sexto año, van a votar por primera vez el 26 de octubre. Para ellos es un acontecimiento muy importante, y para nosotros, los docentes, una gran responsabilidad formarlos y prepararlos para ese momento”.
Por último, Valentín Acosta, estudiante de la institución, expresó: “Está bueno tener estas capacitaciones para saber un poco más, votar con conciencia y ejercer la responsabilidad civil”.