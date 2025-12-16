Más cambios en el Gobierno: Daniel Tillard deja la conducción del Banco Nación
En medio de los cambios en el Gobierno, Daniel Tillard dejará la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman. El cordobés que responde al gobernador Juan Schiaretti se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos. En su lugar, asumirá un hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la segunda etapa de la gestión, el presidente Javier Milei reseteó varios casilleros claves de la administración e instrumentó cambios en los equipos. De esta forma, quien hasta entonces secundaba a Tillard será el que conducirá la Banco Nación. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicaría en el Boletín Oficial de esta madrugada.
“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023”, reza el escueto comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidente, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.
Además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es esposo de la legisladora y dirigente porteña, Pilar Ramírez, del círculo intimo de la menor de los Milei, a quien conoció por el vínculo que este mantenía con el libertario.
Con este cambio, la secretaria general de la Presidencia amplía su poderío político en la administración. Es una modificación que también conforma al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene un buen vínculo con el matrimonio karinista.
No sorprende la salida de Tillard, quien formalmente presentó la renuncia al cargo. Se trata de un hombre con estrechos vínculos con Francos al que conocía por haber compartido la dirección del Banco Provincia de Buenos Aires