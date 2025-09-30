Más argentinos deportados por Donald Trump retornaron al país
Un nuevo operativo de deportación desde Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la madrugada de este martes, siendo el cuarto vuelo de este tipo desde que la administración de Donald Trump endureció las políticas migratorias contra personas con estatus irregular o causas penales.
El Airbus A320-214 de la empresa GlobalX, contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), partió de Estados Unidos con escala en Guayaquil, Ecuador, y aterrizó alrededor de la 1 de la madrugada bajo un estricto operativo de hermetismo.
En esta ocasión, siete ciudadanos argentinos fueron trasladados y descendieron por la puerta FBO VIP Club del aeropuerto, donde solo un reducido grupo de familiares los esperaba, según confirmaron fuentes oficiales a La Nación.
Relatos de los deportados reflejan el endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Una mujer contó que su hermana, residente en Florida desde hace más de 25 años, fue detenida de manera repentina y durante más de cuatro meses. Relató que fue trasladada a un centro militar, donde debió dormir en el piso, y que las llamadas telefónicas estaban limitadas a ocho minutos, obligándola a memorizar números para poder comunicarse con su familia.
Otra familiar señaló que su sobrino fue detenido a pesar de tener trabajo, vivienda y vehículo, y que no pudo llevar pertenencias personales, saliendo únicamente con la ropa que vestía al momento de la detención.
Tras los controles de Migraciones, los siete argentinos fueron liberados bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Solo cuatro pudieron reencontrarse con sus familiares en Ezeiza, mientras que los tres restantes fueron trasladados en vehículos oficiales, sin que se revelara su destino. Según fuentes, había un caso vinculado a explotación sexual y otro por conducir bajo los efectos del alcohol.