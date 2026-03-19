¿Más afrenta contra los empresarios?: En un homenaje a Adam Smith, Javier Milei aludió a sectores “prebendarios”, “sátrapas” y parásitos”
Javier Milei defendió la reforma laboral al participar de un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad, donde vinculó las ideas del economista escocés con su modelo económico y la necesidad de modernizar el mercado de trabajo. En su exposición, el presidente sostuvo que “en Adam Smith está la respuesta a todos los escenarios distópicos”, entre los que se cuentan “los que plantea la oposición” en la actualidad.
“El ahorro que tengo lo voy a usar para otros bienes y lo que voy a hacer es reasignar los bienes, es cierto que el proceso de asignación de recursos no es instantáneo pero tampoco una empresa se rompe instantánea. Necesitamos una reforma laboral para que no haya sufrimiento desde el lado social”, expresó.
En su desarrollo sobre la teoría del economista, Javier Milei se refirió al concepto de “la mano invisible del mercado” y sostuvo que se trata del “orden espontáneo, de la idea de que cada uno guiado por el propio interés conduce al bienestar general”. En ese contexto, hizo una comparación con el presente, su gobierno y un sector del empresariado.
“Pondera la competencia y la apertura. Me gustaría encontrar el párrafo cuando dice que cuando se metan con los monopolios artificiales y privilegios, todos los prebendarios, los sátrapas y los parásitos y los van a estropear públicamente. Han pasado 150 años y nada ha cambiado”, agregó.
“Hay una frase que se la debo a Santi Caputo”, contó Milei en medio de su presentación y en referencia al principal asesor del Gobierno, y luego citó los dichos en cuestión.
“Hemos evolucionado tanto como sociedad que estamos haciendo pensar y hablar a las piedras. Esa es buenísima, felicitaciones”, le dijo el mandatario mientras en el auditorio se escuchaban aplausos.
El presidente resaltó el rol del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado y sostuvo que “lo que hace es devolver derechos de propiedad y rendimientos crecientes”.
En ese contexto, aludió a la ley de alquileres y señaló que estaban presentes “muchos artífices de haber eliminado” esa norma, “obviamente hecha por un comunista pelotudo, porque la sigue defendiendo y dice que el problema es que se aplicó mal, como todo zurdo”.
“Estos adalides de los pobres en realidad le cagan la vida a los más vulnerables, quieren ayudar a los pobres y lo único que hacen es perjudicarlos. El Ministerio de Federico (Sturzenegger) lo que hace es devolver derechos de propiedad, la economía crece”, aseguró.
Javier Milei afirmó que el país va a “empezar una etapa de crecimiento, a pesar del ajuste”, y “le guste o no le guste y a todos los que odian el modelo de la libertad. En ese punto mencionó a los empresarios prebendarios, los políticos chorros, los nacionalistas de pacotilla, profesionales pauteros”
“Este es el segundo año de crecimiento, crecimos 10.5 %. Por eso el próximo debate es discutir la moral como política de Estado porque van a venir los zurdos de mierda a hablar de la distribución del ingreso. Si perdemos esa batalla, vamos a perder frente a la justicia social y lo que genero la decadencia de los últimos 100 años”, manifestó.
En el mismo sentido, señaló que los sectores de izquierda “se arrogan ser los dueños de la moral”. “ Y lo que estoy diciendo es que esa bandera es nuestra, que de altruistas no tienen un carajo”.
En el último tramo de su discurso, el presidente hizo una ronda de agradecimientos y destacó en particular a la exministra de Seguridad y al extitular de Defensa.
“Quiero agradecer la grandeza de quienes fueron mis competidores y hoy están aquí, quienes fueron mis ministros y hoy están en el Congreso, Luis Petri y Patricia Bullrich”, mencionó.
Antes había hecho lo propio con el electorado que lo votó en las elecciones de 2023. “Nosotros le hicimos la propuesta, pero los que verdaderamente pusieron las pelotas para salir adelante son los argentinos y debemos honrar ese mandato”.
Discurso del Presidente Javier Milei en el Homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/j2VpQpwqrW
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 19, 2026
Tecnicismos y más sanata
El acto se realizó en el marco de los 250 años de la publicación de “La riqueza de las naciones”, obra central del pensamiento liberal que el mandatario considera una referencia para su gestión. El mandatario dialogó con el diputado nacional Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo.
El jefe de Estado estuvo acompañado en el recinto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; del Interior, Diego Santilli; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones; y el canciller Pablo Quirno.
Además, participaron la senadora nacional Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Durante su exposición, Milei calificó a Smith como un “gigante” y lo comparó con figuras como Gauss y Newton, al tiempo que destacó su aporte al crecimiento económico. “En mi perspectiva las riquezas de las naciones, lo que plantea es el crecimiento económico. Lo interesante es que cuando uno mira la historia de la humanidad, hasta previo a la Revolución industrial, la condición del hombre era la miseria”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la mejora en las condiciones de vida se dio a partir de la adopción de ideas de libertad económica y el desarrollo industrial.
El presidente también retomó el ejemplo clásico de la fábrica de alfileres para explicar la división del trabajo: “Cuenta de la fabrica de alfileres, una persona se dedicara a hacer todo, no va a poder pero si es experto, y pudiera, no podría hacer más de 20 por día. Ahí separa en actividades la fábrica entre 10 personas, crecía la productividad del hombre”.
A partir de ese concepto, Milei defendió los cambios impulsados por su gobierno: “Se incrementa el trabajo y el producto. La división del trabajo incrementa la productividad y esto es interesante sobre todas las estupideces que se dicen hoy”.
En esa línea, vinculó directamente la teoría económica con su política laboral. “Cuando aparece alguien y genera una invención y se crea un producto destruye otras cosas, pero compras algo de mejor calidad y a mejor precio. Reasignás el empleo a otra persona y sos más productivo. Ese proceso no es instantáneo pero no es cierto que se rompe una empresa instantáneamente, se necesita una modernización y flexibilización laboral, como hicimos. Se necesitaba una modernización para que no haya sufrimiento en este proceso”, explicó.
Además, el mandatario cuestionó visiones críticas sobre el empleo: “Si la población se multiplicó por 10, la tasa de desempleo hoy debería ser del 90%… el tamaño del mercado es el limite, hay una restricción natural que es el presupuesto, no es infinito”.
Sobre el cierre, Milei se refirió al concepto de la “mano invisible”, uno de los pilares del pensamiento de Smith, y defendió su vigencia: “La forma en la que lo entendemos desde el orden espontáneo, cada uno guiado por su propio interés conduce al bienestar general. Pondera la competencia y la apertura, donde se pelea con los mercantilistas en 250 años nada cambió”.