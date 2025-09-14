“Mártir de la libertad”: Milei participó por video de un acto de VOX en Madrid y se comparó con Charlie Kirk
Luego de haber cancelado su viaje a España tras el revés sufrido en los comicios bonaerenses, Javier Milei participó por video de un acto de VOX en Madrid. Durante su discurso grabado y transmitido a la audiencia presente, aseveró que su decisión de quedarse en Argentina se debió a la intención de defender “con uñas y dientes” su gestión, calificó a Charlie Kirk como un “mártir de la libertad” y apuntó contra la izquierda internacional.
“Lamentablemente, este hecho sólo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento”, leyó el mandatario, en alusión al asesinato del activista trumpista el pasado miércoles de un tiro en el cuello durante una charla en un campus universitario de Utah.
Milei señaló que “tanto a Kirk como a cualquiera” de los progresistas los tildan de “ultras o extremos” y completó: “Somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades, y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”.
Javier Milei, en #EuropaViva25 : «Con VOX y Santiago Abascal podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina»
En esta línea, el jefe de Estado argentino apuntó a que el asesinato del activista fue perpetrado “por los mismos que acusan de violentos” a los libertarios.
El mandatario también repasó el atentado contra el excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, a fin de aludir que la izquierda intenta silenciar a su oposición “ya sea con campañas de desacreditación o con un tiro en la cabeza”.
“Luchamos por nuestra vida y nuestras costumbres, no les tenemos miedo, si nos atacan es porque lo estamos haciendo bien”, alentó Milei, al tiempo que cerró el discurso con su clásico latiguillo: “¡Viva España!, ¡Viva Argentina!, ¡Viva Vox! y ¡Viva la liberad carajo!”.
Su video en VOX se reprodujo luego de la derrota en los comicios bonaerenses y en la previa de una semana cargada de tensión. El próximo lunes hablará en cadena nacional, el mismo día que el Gobierno enviará el Presupuesto Nacional 2026 al Congreso. El Poder Legislativo sesionará el miércoles en la Cámara Baja y el jueves en la Alta, para intentar insistir con las últimas tres leyes vetadas por el Ejecutivo: Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).