Martín Soria acusó a Lorena Villaverde de “apretar” a Milei y compara su maniobra con la de Fred Machado
El senador nacional Martín Soria (Unión por la Patria) afirmó que Lorena Villaverde, lejos de concretar su anunciada renuncia a la banca de senadora, “está apretando al Presidente” Javier Milei, en una maniobra que comparó con la del detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado, quien había advertido que si hablaba “el Gobierno se cae”.
Las declaraciones de Soria se dieron tras la difusión de la nota presentada por Villaverde, revelada por Noticias Argentinas, en la que comunicaba a Milei su decisión de dejar la banca para la que fue electa el 26 de octubre, y permanecer en la Cámara de Diputados por los dos años que le restan de mandato.
El senador sostuvo que, si su intención fuera real, Villaverde debería formalizar la renuncia ante la justicia electoral de Río Negro. “Ella lo está apretando al Presidente, como lo que hizo Fred Machado, para que se defina”, señaló en diálogo con Splendid AM 990.
Soria insistió en que el caso de Villaverde, cuyo pliego no fue aprobado por el Senado debido a que estuvo presa en Estados Unidos por narcotráfico, “no está terminado”. “Tiene que presentar una renuncia oficial ante la justicia electoral con competencia en Viedma, informando que asuma quien iba en segundo lugar”, subrayó.
Además, aprovechó la situación para cuestionar el proyecto de Ficha Limpia, recordando que Villaverde no posee causas judiciales en Argentina y, por esa razón, podría haber asumido. “Si fuera por Ficha Limpia, Lorena Villaverde sería senadora, una narcosenadora”, ironizó.
Finalmente, advirtió que el escenario también podría complicarse en Diputados. “Si no tiene habilidad moral y ética para ser senadora, guarda porque en Diputados Facundo Manes presentó un pedido de expulsión”, concluyó.