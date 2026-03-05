Martín Rapallini: “No vamos a entrar en debate con los dichos de Milei”
Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina, brindó unas reflexiones buscando moderar el clima caldeado generado por el presidente de la Nación con los empresarios industrialistas. “Hay que empezar a mirar y entender mas al sector empresario que genera empleo y donde va a estar el futuro del país, que hace un esfuerzo muy grande para adaptarse a esta etapa”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.
“Hay que trabajar con el Gobierno con diálogo para que la mayor cantidad de empresas sean parte de esta etapa”, agregó.
Además, destacó: “No vamos a entrar en debate con los dichos del presidente. Argentina necesita recuperar la confianza y es fundamental el respeto y el buen clima con el empresario para esta etapa que viene”, sostuvo Rappalini.
“Nosotros estamos reclamando la necesidad que se vaya modificando las distorsiones del pasado, presión fiscal, problemas laborales que trabajamos todo este año la reforma laboral, la tasa deinterés que vivimos el año pasado que llegaron al 70%, ha bajado pero siguen alta, dificultades que enfrenta el sector productivo”, detalló el titular de la entidad industrial.
Finalmente, destacó el rol de la industria en la actividad económica del país y sostuvo que cuestionar al sector no contribuye en nada. “La confianza es lo más importante para que haya inversión, que es el gran desafío por delante”, sentenció.