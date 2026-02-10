Martín Oliva expresó preocupación por el deterioro económico y prestacional de la OSER tras un informe elevado al Senado
El senador provincial Martín Oliva mantuvo un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le entregó un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, documento que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.
Tras la reunión, realizada en la sede central de la obra social, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que expone un deterioro significativo en las cuentas, con pérdidas millonarias acumuladas, un incremento exponencial del pasivo y dificultades para sostener la sustentabilidad del sistema.
“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el legislador.
El senador advirtió que esta situación económica crítica tiene un impacto directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, evidenciado en demoras, reclamos crecientes y deficiencias en el funcionamiento de las delegaciones en distintos puntos de la provincia.
“Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.
Oliva subrayó además la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y patrimonio inicial de la OSER, así como las demoras reiteradas en la entrega de información a los órganos de control.
“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la elevación del informe al Senado “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta”, y sostuvo que el cuerpo legislativo debe analizar la información, exigir explicaciones y garantizar el correcto funcionamiento de la obra social.
Asimismo, indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y priorizar a los afiliados.
Desplazamientos y situación del personal
Finalmente, Oliva destacó la labor de los trabajadores de la obra social, remarcando su compromiso y vocación de servicio, y expresó su preocupación por el desplazamiento de empleados con experiencia y trayectoria, situación que —según indicó— genera incertidumbre y malestar interno.
En ese marco, pidió actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol del personal que sostiene diariamente la atención a los afiliados.