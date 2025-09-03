Martín Menem negó que la reunión con Rial y Federico en Diputados haya sido formal de Comisión
Después de la reunión informativa en la Comisión de Libertad de Expresión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consideró que la presencia de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico “no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal”.
“Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se ‘pautan’ y que con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna”, planteó el riojano.
VISITA DE PERIODISTAS A LA HCDN.
Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que NO SE TRATÓ DE…
— Martin Menem (@MenemMartin) September 3, 2025
El comunicado que posteó la máxima autoridad de la Cámara Baja sostuvo que “la reunión del día de ayer (martes 2 de septiembre) celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines”.
Por último, añadió que “no hubo citación reglamentaria, no contó con el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo”.
El jefe de bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, respaldó el comunicado del presidente Menem: “Lo de ayer en el anexo de Diputados fue solo un show y nada más. Las operetas tienen patas cortas. Fin”.