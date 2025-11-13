Martín Menem: “Hoy tenemos garantizados más de 87 diputados que garantizan los vetos”
Martín Menem, afirmó que el Gobierno ya puede sostener los vetos de Javier Milei en Diputados, dado que tiene más de 87 legisladores propios pero advirtió que no les alcanza para concretar las reformas que impulsa el Ejecutivo nacional en materia fiscal, laboral y previsional.
“Hoy tenemos más de 87 diputados que garantizan los vetos. La base está y tenemos que construir consensos en ambas cámaras para lograr llevar adelante las reformas que tenemos pendientes”, subrayó Menem en declaraciones a radio Rivadavia.
En ese marco, el diputado destacó que la meta central es alcanzar un Presupuesto 2026 equilibrado que “no tenga ni un centímetro de déficit”, un pedido repetido por el jefe de Estado. “Trabajamos todos los días en buscar los consensos para lograr un presupuesto equilibrado por primera vez en la historia”, puntualizó.
“La política en general ha tomado conciencia. Los gobernadores, en general, están dispuestos a acompañar con algunos matices, con alguna que otra diferencia en cuanto a los destinos de los recursos pero sí a partir de la base del equilibrio fiscal”, subrayó.
Consultado acerca de los números a favor que podrían cosechar el oficialismo en el Congreso, respondió: “La semana que viene, cuando se termine de acomodar la política en general, vamos a tener claros los números. Lo bueno es que La Libertad Avanza, con tan poca historia, en dos elecciones haya más de 80 diputados y más de 20 senadores habla del trabajo que se hizo”.
Al referirse al periodo que se convocará para sesiones extraordinarias, Menem indicó: “Si se sesiona en enero o en febrero no es una decisión que dependa exclusivamente de lo que estamos pensando. Son 257 diputados y 72 senadores, con lo cual dependemos de la voluntad de todos”.
“Vamos a tratar de lograr los acuerdos para establecer en estos días cuándo vamos a sesionar y los temas que vamos a llevar adelante. La fecha obviamente va a depender del acuerdo que podamos hacer entre todos. A mí siempre me gusta trabajar, pero no depende solo de mí”, agregó.
Para el titular de la Cámara de Diputados, las reformas impulsadas no son una necesidad del Ejecutivo nacional sino que “Argentina lo necesita”. Por lo cual, el dirigente riojano destacó: “Vamos a hacer lo imposible por avanzar en las reformas lo antes que se pueda, sabiendo las limitaciones. Solos no nos alcanza”.
Luego que referentes del PRO decidieron mantener su bloque separado de La Libertad Avanza en el Congreso, Menem consideró que eso no generará un problema ya que desde su partido tienen “un excelente diálogo con todo el arco” del partido amarillo.
“Tenemos un excelente diálogo con todo el arco del PRO. De hecho, hemos trabajado estos dos años en consonancia con el PRO. Armar un interbloque no define un vínculo, nos han acompañado en la mayoría de los proyectos que llevamos adelante o cuando nos intentaron boicotear el gobierno”, aseveró.
En esa línea, el dirigente libertario precisó: “No cambia que haya un interbloque o no. Tenemos una excelente relación con Cristian Ritondo y con todos los diputados del PRO en general. Vamos a seguir construyendo, a partir del diálogo, el consenso para poder seguir trabajando en conjunto”.
“No define un vínculo político que haya un interbloque o no. Hay otros grupos dentro de la Cámara con los que tampoco tenemos un interbloque y hemos podido armonizar dentro de la Cámara para trabajar. La gente se ha dado cuenta que tenemos ideas parecidas en la mayoría de los temas, tenemos un acuerdo implícito ideológico, vamos para el mismo lado”, sentenció.