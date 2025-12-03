Martín Menem fue reelecto como presidente de Diputados en una sesión marcada por tensiones por la vicepresidencia tercera
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, mientras que Unión por la Patria y la izquierda se abstuvieron, según informó la Agencia de Noticias Argentinas.
Menem será secundado por Cecilia Moreau (UxP) como vicepresidenta primera y por Luis Petri como vicepresidente segundo.
La definición de la vicepresidencia tercera abrió una polémica, ya que es reclamada tanto por el interbloque Unidos como por el espacio conformado por PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, dado que ambos cuentan con 22 legisladores. Pese al reclamo de la jefa de Unidos, Gisela Scaglia, se acordó postergar la decisión a pedido de LLA y sus aliados.
La votación se inició cerca de las 15, luego de la jura de los 127 nuevos diputados.
La reelección de Menem fue acompañada por La Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz.
Al abrir el debate, el titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la continuidad de Menem al afirmar que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas” impulsadas por el Gobierno nacional.
En contraste, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó la gestión del riojano al señalar que “funcionó más como jefe de bloque que como presidente de la Cámara”, y aunque aclaró que no acompañarían su reelección, expresó que esperaba una mejora en la relación política.
Finalmente, la presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, confirmó su apoyo a Menem y reclamó que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas, además de insistir en el reconocimiento de la vicepresidencia tercera para su espacio.