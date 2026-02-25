Martín Menem durísimo contra el kirchnerismo: “Dejaron prendida fuego a la Argentina”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que la recuperación económica “llevará tiempo” y responsabilizó a la gestión anterior por la situación actual. “Los muchachos de enfrente dejaron prendida fuego a la Argentina”, afirmó al analizar el escenario económico y político.
En diálogo con Radio La Red, el dirigente libertario sostuvo que el Gobierno debió iniciar su gestión en un contexto extremadamente complejo y remarcó que el punto de partida fue crítico. Según explicó, la actual administración logró evitar un colapso mayor, aunque reconoció que el impacto todavía se siente en el bolsillo de la población.
Menem aseguró que: “Nunca el bolsillo estuvo tan apretado como en 2022 y 2023”, al recordar los altos niveles de inflación y pobreza que heredó el Gobierno. En ese sentido, afirmó que el país se encaminaba hacia “el colapso más importante de la historia” antes de la llegada de la actual gestión.
“El gobierno de Javier Milei ha esquivado con destreza ese momento crítico”, sostuvo, aunque admitió que la transformación económica genera resultados dispares entre los distintos sectores productivos y que el proceso de recomposición todavía demanda tiempo.
Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre las consecuencias que desearía tras la acción de Carignano en el Congreso.
AM 910
APP: La Red
️ https://t.co/AuI07f8u0b
▶️ YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/FG0zj5uaGe
— Radio La Red – AM 910 (@radiolared) February 25, 2026
El titular de la Cámara Baja apuntó contra la dirigencia que gobernó en los últimos años y afirmó que el país arrastraba un modelo basado en la intervención estatal y acuerdos entre empresarios y políticos. “Es un problema moral”, sostuvo, al cuestionar la existencia de privilegios que, según dijo, perjudicaron a los consumidores.
Menem también se refirió al clima de tensión en el Congreso y pidió avanzar en un funcionamiento institucional más ordenado. Señaló que la confrontación entre oficialismo y oposición genera un escenario denso en el recinto, aunque aseguró que se buscará mantener el diálogo para garantizar el normal desarrollo de las sesiones.
Finalmente, el dirigente libertario afirmó que la Argentina atraviesa un proceso de transformación profunda que demandará tiempo para mostrar resultados plenos. En ese sentido, se mostró optimista respecto del rumbo económico y aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno buscan sentar las bases de un crecimiento sostenido.