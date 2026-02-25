Martín Menem defenestró a su coprovinciano Ricardo Quintela: “Es un mono con un martillo en una cristalería”
Luego de que Ricardo Quintela arengara a los gobernadores a plantarse frente a Javier Milei y advirtiera que “este Gobierno puede llegar a diciembre de 2027 con el país destruido”, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a responderle con dureza. “Administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería”, disparó.
En rechazo a los planteos del mandatario provincial y en defensa de la continuidad institucional del Gobierno, Menem sentenció: “Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista. Tiene la provincia prendida fuego desde el año 2019 que lo hicieron gobernador”.
“Lo dice Quintela que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Lo dice Quintela que administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería”, arremetió el diputado, quien recogió el guante ante las críticas del gobernador peronista.
La respuesta llegó 48 horas después de que el mandatario riojano arengó a sus pares provinciales a “plantarse” frente al presidente Javier Milei y cuestionó las políticas económicas impulsadas por la Casa Rosada. “Hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo”, planteó en declaraciones a Radio 10.
En ese marco, Menem arremetió contra el mandatario riojano: “La Rioja es la provincia más corrupta de la Argentina, donde tiene 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida. Como ven que se les viene la noche en 2027 están nerviosos y entonces dicen cualquier estupidez sin ningún tipo de control”.
Consultado por radio La Red acerca de su intención de presentarse como candidato a gobernador de La Rioja en los próximos comicios, el titular de la Cámara baja evitó dar una respuesta contundente. “Es una barbaridad hablar de candidaturas a dos años de las elecciones. Es una falta de respeto a la gente”, indicó.