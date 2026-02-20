Martín Menem cuestionó la actitud de Florencia Carignano: “Esto no debe quedar acá”
La diputada kirchnerista Florencia Carignano, en la conflictiva sesión de este jueves, arrancó cables de equipos de los taquígrafos en pleno tratamiento de la Reforma Laboral, lo cual fue repudiado abiertamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostuvo que este incidente “no debe quedar acá”.
“Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás”, advirtió Menem esta tarde desde sus redes sociales.
El condenable incidente que tuvo a la santafesina y ex directora Nacional de Migraciones Carignano, como protagonista exclusiva ocurrió a poco de haber comenzado la polémica sesión para tratar la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, a la que el kirchnerismo se opuso.
Durante una protesta por cuestiones de rutina parlamentaria de los bloques opositores sobre el estrado de la Presidencia donde estaba sentado Menem, varios legisladores manifestaban su desagrado y Carignano se pasó en su enojo y comenzó a desenchufar los cables que conectan micrófonos y módems del escritorio de los taquígrafos que no salían de su asombro.
La primera en darse cuenta y dar a conocer el episodio, fue la diputada libertaria Lilia Lemoine quien la retó a los gritos y recibió insultos por parte de su colega kirchnerista. “Carignano, ¿Qué haces, estás loca?”, le espetó Lemoine segundo después del arranque de ira.
Incluso Lemoine, había deslizado el mismo jueves la posibilidad de pedir sanciones o su desafuero de acuerdo a lo previsto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, que indica que “se la podría expulsar con la mayoría simple”.
Al respecto, el oficialismo intenta convencer a dos tercios de los diputados para avanzar con el desafuero de la diputada de La Cámpora pero indicaron que “a priori, suena improbable”. De todas formas, descuentan que avanzarán múltiples denuncias penales contra Carignano.
Menem advirtió el incidente cuando otra diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz intentaba hacer su exposición y comenzó a quejarse porque los micrófonos porque no funcionaban y no se oían sus palabras. Entonces, Menem le indicó que eso pasaba porque “hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque”.
El diputado arremetió nuevamente esta tarde contra Carignano por este incidente al comparar qué harían con un empleado que rompe sus herramientas de trabajo en una empresa privada y alertó sobre “la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado”.
“Esto no debería quedar acá”, insistió.