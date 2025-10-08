Martín Menem calificó de “mentiroso” a Facundo Manes y este amplió detalles de su denuncia
El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem recogió el guante ante la grave denuncia de Facundo Manes, quien lo acusó de haberlo amenazado antes de ingresar al Recinto. Vía X, el libertario expresó enfáticamente: “No faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.
En esa línea, la diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine aseguró que: “Manes le leyó la mente a Menem mientras lo saludaba pero… el problema es que se la leyó mal” y agregó: “Son cosas que pasan”.
“Manes ya es conocido por inventar cosas… como cuando inventó que Santi Caputo le había pegado y los videos mostraron claramente que mentía. Le gusta gritar ‘viene el lobo’ a Manes”, subrayó la legisladora libertaria.
De hecho, el tema llegó al Recinto durante los primeros minutos de la sesión en los que la oposición alcanzó el quórum para para abrir la sesión sobre los DNU, Presupuesto, discapacidad y diversos pedidos de informes.
Allí, se sumó a la polémica la diputada libertaria Nadia Márquez: “Para que el diputado Juliano deje de soñar, estuve yo presente cuando usted saludó al diputado Manes en el pasillo junto a otros diputados. El diputado Manes después me saludó a mí ‘Gracias. Hola, cómo estas’. Fue solo eso. Dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada”.
“No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. Estuvimos ahí saludando dos segundos. No sé cómo le puede haber dicho usted (por Martín Menem) tantas cosas en tan poco tiempo adelante mío, salvo que sea ventrílocuo… Creo que esas facultades hasta ahora no las tiene”, ironizó.
También hizo referencia al tema el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni: “El diputado Manes miente porque ustedes lo saludó y después me saludó a mí. Yo estaba ahí. Es un farsante mentiroso. No tenemos que permitir eso. Me pone mal, me pone triste porque yo tenía aprecio por el diputado Manes y lo que ha hecho es una canallada”.
“Que no haya quórum así se calman las aguas”
“Yo entro al recinto…Voy por el pasillo hacia la Cámara y me saluda Menem. Es raro porque nunca saludamos, nunca nos cruzamos y me dice al oído ‘Facundo hay una operación en marcha contra vos, te van a destrozar, esta tarde empieza con todo’. Y le digo ‘por qué’. Entonces me dice ‘para vincularte con (Fred) Machado'”, relató Facundo Manes.
Según relató Manes, su respuesta fue la siguiente: “‘Yo no tengo nada que ver con Machado, frenala’. Y él me dice ‘no tengamos quórum, que no haya quórum así se calman las aguas’. Fue eso básicamente”.
“Fue un aviso de que se venía un ataque contra mí para vincularme con Machado. El que tiene que explicar a Machado es el presidente de la Nación que comparte abogado. El que tiene que explicar a Machado es (José Luis) Espert que recibió en su cuenta privada un aporte de Machado. Yo no tengo que explicar nada”, agregó.